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參與人數破13萬！消基會連署反萊豬　籲1122上街頭展現民意力量

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▲▼ 消基會籲政府「回頭是岸」。（圖／消基會提供）

▲消基會籲政府真正維護消費者健康權益。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

消基會發動「嚴拒萊豬進口」連署活動，消基會指出，截止今（21日）為止，參與連署的人數已破13萬，預期到明（22日）「1122反萊豬遊行活動」開始時，應可接近15萬人次，這是台灣少數在最短時間展現強烈民意的活動之一。

消基會表示，22日「反萊豬遊行活動」預期將成功的集結成千上萬民眾上街遊行，表達強烈心聲，希望政府能夠頃聽廣大民眾以行動所表達的訊號；唯若政府仍然罔顧民意，置若罔聞，無意改變有礙國民健康的進口萊豬政府，在只有一天的遊行活動之後，這股民眾的力量，不應該散去。

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消基會呼籲參加遊行的民眾以及廣大的消費者，仍然可以透過消基會官網，上網連署「拒絕萊豬」的活動，讓反對萊豬的意見繼續發酵，持續壯大，讓政府知道民意不會退朝，必須及早改弦更張，向民意低頭，不讓萊豬進口。

消基會提到，鑒於萊豬標示制度不可能在短期間內，如消費者所期待的完整施行。與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，捍衛消費者健康。因此，唯有用「展現強烈百萬民意連署」的方式告訴政府，民意是堅拒萊豬進口的台灣唯一選擇。

消基會指出，明日所有執董、志工明日將與消費者站在一起，這是一項「因志同而道合」的活動，消基會會一起和大家表達「反萊豬進口台灣」的強烈心聲，真正維護消費者健康權益。
 

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