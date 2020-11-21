婚宴前遭渣男狠殺！白皙妹屍體腐爛漂魚塘　閨蜜爆「準婆婆嫌棄她」

▲兩人合照。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

婚姻最怕嫁錯郎，江西南昌外形可愛的小易與25歲的阿龍偷偷領證，近期準備舉辦訂婚宴，然而卻遭對方殘忍殺害屍體拋入魚塘，令家屬難以置信。閨蜜透露，兩人交往3年感情不錯，矛盾主要來自家庭，因為小易生活優越，而男方家庭複雜、條件比較差，加上男方媽媽不好相處，還曾去女方家裡鬧過，各種問題一直沒解決。

綜合陸媒報導，28歲的小易在南昌市某區人民法院工作，是工作穩定的公務員，從小和媽媽相依為命，她2017年認識了當時在交警部門工作的阿龍。

▲小易生前照片。（圖／翻攝自微博）

對於兩人的交往，小易母親張燕並不支持，首先明明是輔警的阿龍一直自稱是正式交警，而且家庭關係比較複雜，他媽媽先後2次離異，跟每一任丈夫都有一個孩子，「他是跟外婆長大的，讀書不多，性格內向古怪，不善於和人交流。」

在張燕眼中，阿龍比較懶惰、不求上進、言行不成熟，不過雖然起初不讚成兩人來往，但最終拗不過女兒，只能接受並送上祝福，也一直把他當親兒子一樣對待，直到2019年打掃房間時，發現兩人的結婚證，才知道他們已經偷偷領證，也在這時，得知阿龍早已不在交警部門工作。

▲住宅外觀。（圖／翻攝自澎湃新聞）

原來，阿龍從交警部門離開後，先是在某房產公司做一段時間的售樓員，之後應聘到大型教育培訓機構做課程推銷。由於女兒和女婿還沒有辦婚宴，兩家將典禮定在10月18日，然而13日起，王燕就開始聯繫不上女兒，17日婚宴前夕也不見蹤影，反覆撥打阿龍母親電話後，才得知「我女兒好像出事了」。

當趕到女兒女婿家裡時，王燕看到警方正在拍照、固定現場證據，「那個時候我差點就崩潰了。」原來這幾天，阿龍一直用小易手機與其他人聯繫，營造她還活著的假像。

據南昌市公安局新建分局通報，10月16日下午1時許贛江揚子洲水域發現一具女屍，隔日下午4時將犯罪嫌疑人阿龍抓獲，經查兩人因瑣事發生口角，13日當晚阿龍在其家中將妻子殺害，並于16日淩晨拋屍至贛江大橋周邊水域。王燕情緒平穩後曾向警方要求，想看一眼女兒，但是警方說「別看了，你會受不了的，已經面目全非了」。

▲小易向好友透露，阿龍對她不理不睬。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小易的死訊傳出後，身邊的好友也都心痛不已。閨蜜小雨說，小易外形條件很好、性格開朗，「每個人看到她都會忍不住感歎一句『真是好可愛啊！』的那種女孩子。」同時小易雖然父母離異，但是家境富足，母親十分寵愛這個唯一的女兒，對她百依百順。

▲死者母親。（圖／翻攝自澎湃新聞）

小易的閨蜜也對阿龍感到不滿。小雨認為，阿龍文化層次低，性格很內向、軟弱、沒有責任心，這3年來一直沒有一份穩定的工作，雖然一直在做銷售，但在每家公司工作都超不過3個月，也賺不到什麼錢，兩人的生活支出幾乎都是小易在承擔。

小雨說，兩人的主要矛盾確切來說，是因為兩個家庭的矛盾，阿龍想跟小易結婚，但是他母親一分錢不出，而且他母親對小易很不滿意，覺得她比兒子大3歲，他兒子可以找到更好的，當時小易也很生氣，向阿龍說「如果你父母什麼都不給的話，你也要做好準備，那我也不會跟你媽媽有什麼往來。而且你母親不滿意我的話，咱倆分手就是了」。

雖然身邊的親友都反對這段感情，但小易覺得阿龍很可憐，好好的一個男孩從小經歷了家庭破碎，最後還是心軟繼續在一起，最後瞞著母親去領證結婚，想不到卻因發生口角而命喪黃泉。目前，此案仍在進一步偵查中。