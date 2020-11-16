婚宴被出包新郎重辦！業者「不收費＋賠8萬」遭拒...結局大逆轉

▲施姓男子婚宴結束後，因不滿廠商頻頻出包，怒至法院提告求償98萬餘元。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者徐愷昕／高雄報導

施姓男子婚禮結束後，因不滿承辦廠商婚宴的服務過程中頻頻出包，害他名譽受損外還得再補辦一次，怒向廠商提告。事後廠商為彌補，提出了婚宴費用全免及8萬元的和解條件，但施男仍不買單，堅持上法院求償他補請花的13萬元，以及精神慰撫金總計98萬元。不料，高雄地院一審判施敗訴後，承辦商反告他至今仍未支付第一場婚宴費用，法官審結判施男需給付廠商42萬餘元。可上訴。

施男2017年聖誕夜委託某會展管理顧問公司替他舉行婚宴，不過事後他控訴，廠商不僅沒遵照當初說好的標準作業流程，且還有取餐動線設計不良、無長輩桌的隨桌服務員先行上菜、無新餐盤替換、無衛生紙、無冰桶、無素食標示、服務人員不足且經驗不足、餐點分量不足且未充分加熱等諸多問題，害他事後又花了13萬多元補請婚宴。

對此，施男氣憤上法院提告，除了求償補宴客的13萬4652元外，另也求償自身名譽受損的85萬元精神慰撫金，總結下來，主張顧問公司應給付他98萬4652元。

▲施男因不接受廠商提出的和解條件，敗訴後反遭提告，日前遭判須賠償42萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上婚禮承辦商強調，除了「無素食標示」此項他們確實有疏忽外，其餘部分都沒有瑕疵，接著，更反控施男2017年婚禮結束至今仍未支付當時的報酬46萬3260元。

高雄地院審理時就雙方言詞辯論，認為婚禮承辦廠商除了「素食標示」部分沒有依約提供外，其餘瑕疵皆有在新人反應後及時修正，另施男指出餐點分量不足、沒有新餐盤替換以及餐點未充分加熱的部分，因沒有實際證據，這部分難採信他說詞，審結判施敗訴。

承辦商指出，他們2018年初就已向施男提出和解以示歉意，承諾除了不向他收取婚宴費用外，也願意再支付8萬元賠償金，但施男當時希望賠償金可以拉高至12萬元以上，拒絕和解。法官認為，既然此和解契約未成立，施男敗訴後，本應償還積欠婚宴的費用，經扣除對方疏忽後，判施男需給付承辦廠商42萬2460元。可上訴。

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