影／網購超便宜行動電源！容量28000「怪怪的」　他一拆開千人笑瘋

網搜小組／柯沛辰報導

雙11購物搶便宜，小心買到黑心商品！有網友表示，他同事趁促銷買了一個陸製的行動電源，電容量號稱28000mAh，不料充電毫無反應，於是拿給他拆解，沒想到拆開一看，裡面竟只有2顆小電池，其餘3顆內裝「全部是沙」，讓他當場傻眼。

▲同事網購行動電源，卻怎麼充電都充不進去。（圖／爆料公社）

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原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，同事請他幫忙測試行動電源，但他測試也沒反應，所以尋求同意後進行拆解，結果發現內部只接了2顆「18650」電池（型號，每顆電容量約1200到3600mAh），跟原先號稱的28000mAh差了十萬八千里。

▲行動電源容量號稱28000mAh，但拆開只有2顆電池接線。（圖／爆料公社）

▲原PO測量內阻沒反應，拆開一看...傻眼了。（圖／爆料公社）

不過，行動電源內部總共有5顆電池，另外3顆沒接線，完全只有配重（用來平衡重量）功能，而且量了一下內阻也沒反應，不禁引起原PO的好奇心，主動拆開查看，沒想到下一秒徹底傻眼，「哇靠！電池裡面裝了沙！裝了沙！裝了沙！」

▲3個電池拆開，倒出來全是沙。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛笑說，「那是爆炸失火時用的滅火沙，廠商用心良苦」、「難怪大陸船一直過來抽海底沙」、「那是硝石粉，18650+電路板是引爆裝置」、「可能是稀土，偷渡出來，你賺到了」、「帶行動電源還可以做重訓的概念」、「說不定是我們台灣的沙，再賣過來賺錢…」

其中，也有苦主分享類似慘痛經驗，「前幾天發現桌邊有一個行動電源，好像是啥東西的贈品，充電一下沒幾分鐘竟然冒煙燒起來」、「我之前娃娃機夾到行動電源，充電充不進去，看完你的狀況後，剛剛把行動電源拆掉，傻眼，跟你一樣狀況」引發熱議。