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女騎士猛撞汽車！頭部強擊「擋風玻璃破大洞」　神力安全帽救一命

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市南港區20日上午8時許發生一場車禍，一名女騎士準備通過南湖大橋時，疑似未注意前方、未保持安全距離，導致她在前車煞車時反應不及，頭部直接往轎車的後擋風玻璃猛撞，所幸送醫後僅下顎挫傷沒有大礙，轎車的玻璃則被她撞出大洞，讓目擊民眾感嘆「這個安全帽夠力」、「這是神力安全帽吧。」

▲▼神力安全帽？ 機車撞汽車 擋風玻璃破女騎士無大礙。（圖／東森新聞）

▲轎車的後擋風玻璃被女子撞出現一個大洞。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，南港南湖大橋上班時間車流量相當多，下一秒前方的機車、轎車紛紛開始減速。頭戴白色安全帽的女騎士卻疑似沒有注意，等到幾乎要撞上前方的黑色轎車後才開始煞車，她甚至兩腳伸出想要幫忙減速，最後仍直直撞上轎車的後方。

女騎士撞上轎車的瞬間，她整個人幾乎向前撲去，下一秒頭部撞上轎車的後擋風玻璃，彈回後連人帶車向右方倒下，所幸沒有被後方來車追輾，其他騎士見狀紛紛停車跑上前幫忙。行車紀錄畫面還能看見，轎車的後擋風玻璃被女子撞擊後，出現一個安全帽形狀的大洞，讓旁人不禁感嘆撞擊力道之大。

▲▼神力安全帽？ 機車撞汽車 擋風玻璃破女騎士無大礙。（圖／東森新聞）

▲女騎士從後方撞上轎車，所幸送醫後沒有大礙。（圖／東森新聞）

女騎士事後還能自己起身，就醫後僅下顎挫傷、其他無大礙。經濟部標檢局台南分局科長方冠權分析，女子車禍後能平安無事，安全帽幫了非常大的忙，帽子前方先保護騎士的頭部，加上又有護目鏡保護了顏面，兩層保護下再加上女子確實有稍微煞車，才沒有發生嚴重的傷害。
 

 
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