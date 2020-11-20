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桃園家防官「神鵰俠侶」 夫妻倆發願為保護兒童攜手同行

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▲桃園市警局家防官江佳儒在家庭暴力防治工作上盡心盡力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局家防官江佳儒在家庭暴力防治工作上盡心盡力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年11月20日是聯合國發起的「國際兒童人權日」，在桃園市警局擔任家防官的江佳儒、陳羚婕，是警界中少見的夫妻檔，在桃園家防官中被譽為「神鵰俠侶」，近年來處理不少婦幼與家暴案件中都可見到2人身影，曾處理過夫殺妻還支解等恐怖案例，2人處理過太多家暴案件，深知兒童乃明日之公民，都發願為家暴防治與保護兒童工作盡心盡力。

目前在桃園警分局擔任巡官的江佳儒與中壢警分局警員陳羚婕，2人都在家暴防治中擔任家防官，夫妻倆雖在不同單位服務，但均投入家防官行列，將婦幼保護工作視為人生的志業攜手同行，在桃園市警界家防官中被譽為「神鵰俠侶」，2人擔任家防官已超過7年，已屬資深家防官。

▲桃園市警局家防官江佳儒曾獲得今年桃園市家暴防治有功人士」殊榮，獲得市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局家防官江佳儒曾獲得今年桃園市家暴防治有功人士」殊榮，獲得市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江佳儒今年榮獲「桃園市家暴防治有功人士」殊榮，從2014年投入家防官行列，他說，原本擔任巡官處理一般業務，但後來觀察太太陳羚婕處理各類婦幼案件歷程，深知家防官不但要24小時全天候待命之辛苦，在實際處理工作中可以直接幫助與解決不少家庭難關，後來他也主動也加入家防官業務，雖然夫妻倆在不同分局服務，但面對同事婦幼與家暴防治工作，2人有共同話題可以相互討論並找到最佳解決之道。

▲桃園市警局家防官陳羚婕在中壢警分局家庭暴力防治工作全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局家防官陳羚婕在中壢警分局家庭暴力防治工作全力以赴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

江佳儒、陳羚婕擔任家防官均已超過7年，由於桃園與中壢分居桃園市南北兩大人口密集都會區，相對的婦幼案件也是最多，夫妻倆印象最深刻的是，曾分別處理過夫殺妻後肢解、關係人以剪刀刺傷家人手腳，造成失血過多致命危險等重大家暴案件，也曾處理過姊妹遭父親亂倫、陌生人隨機性侵案等重大家暴案例，目睹被害人的驚恐無助，當下只能盡力協助被害人避免二次傷害。

▲桃園市警局家防官江佳儒、陳羚婕在家庭暴力防治工外，對於一對女兒成長都用心照護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局家防官江佳儒、陳羚婕在家庭暴力防治工外，對於一對女兒成長都用心照護。（圖／記者沈繼昌翻攝

此外，當然也有不少的兒童受虐事件，加害人從生養的父母到繼父母，或是保母、托育中心人員都有，因孩童無法詳細陳述，以致增加案件偵查難度，看著孩童無辜受害面容，每件都讓他們家防官感到痛心。

除了家防官頭銜外，2人共同育有分別為3歲與5歲的一對女兒，看著女兒們健康成長，身為家防官與父母的同時，特別在「國際兒童人權日」大聲呼籲，社會大眾共同關懷兒童保護議題，除了重視兒童權益外，一通及時電話可能拯救一條生命甚至一個家庭，期許每位孩子都能健康安全的成長，因為今日的兒童就是明日之世界公民。

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