亮麗夫妻檔設跨國賭博網站詐騙　半年攬客70萬吸金逾20億

記者張君豪／台北報導

桃園市中壢地區李姓夫妻涉嫌幫大陸詐騙集團成立台灣客服中心攬客，並提供線上「21點」、「百家樂」及「妞妞」等賭博APP供玩家下注，該集團成員冒用網紅、美女圖像透過網路交友方式攀談，讓網友下海對賭吸金；如果賭客獲利要出場，歹徒竟要賭客須再下注30%本金才能領回獲利，導致被害人血本無歸，刑事局15日行動逮捕包含該集團主持人、外型亮麗的李姓夫妻檔及博弈公司旗下成員共95人到案。

▲刑事局偵四大隊破獲大型跨國賭博詐騙集團，並逮捕主持人李姓夫妻檔。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵四大隊破獲大型跨國賭博詐騙集團，圖為該公司的標語和教戰守則（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵四大隊第二隊調查，發現該賭博遊戲集團機房遍及台北市松山、信義區、桃園中壢區等地，從2018年起設立迄今招收賭博會員多達70萬人，基金超過4億9千多萬元人民幣（約新台幣20億元），但大多數被害人都是大陸民眾導致難以追查。

▲刑事局偵四大隊破獲大型跨國賭博詐騙集團，查扣班表教戰守則與部分贓款。（圖／記者張君豪攝）

警方指出，該集團以美女頭像透過微信、QQ等陸民常用通訊軟體「談戀愛」攬客，並成立電銷、回訪、客服等多個部門隨機電訪大陸民眾，藉此推廣下載該賭博詐騙集團旗下APP，若賭客下注達一定金額，還有VIP專屬老師報明牌誘導被害人繼續掏錢下注，但往往造成被害人血本無歸。

刑事局調查，發現該集團配合大陸的詐騙水房以博弈對賭，藉此吸金，兩岸的詐騙集團還在菲律賓馬尼拉設立軟體公司開發博弈詐騙APP，這些有吸金疑慮的APP包含「359棋牌」、「好運來」、「萬人棋盤」、「貴賓棋盤」、「財神棋牌」、「財神彩票」、「大莊家」、「632、7705、大庄家、天天紅」等APP，菲律賓負責提供軟體並收取權利金，台灣方則負責攬客進行詐騙。

▲刑事局偵四大隊破獲大型跨國賭博詐騙集團，該集團還仿效一般公司成立榮譽榜表彰吸金業績優良的員工。（圖／記者張君豪攝）

若賭客驚覺投入太多錢想領回，不但要付出高額手續費，甚至客服人員扯謊民眾帳號「帳戶異常已被凍結」「不正常套利動作」拒絕，看準大陸賭客玩線上賭博並非合法，被害民眾也不敢報警討債，手段相當惡劣。

刑事局指出，該集團桃園總部架設的「萬博娛樂」賭博網站光從2020年1到6月吸引賭客近70萬人，吸金高達人民幣4億9,000餘萬元（折合台幣約20億元）。警方訊後以違反賭博、詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送桃園地檢署複訊，李姓夫妻檔及該集團93名幹部全數交保候傳。

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