「帶身分證件」才能登船！離島航班擬採實名制　明年6月前上線

▲日前國旅爆發，大批旅客搭船到離島旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，為有效追蹤病源，指揮中心推動實名制，交通部航港局為配合辦理，擬針對「客船管理規則」修法，要求往來台灣與離島的客船，都須在登船時核對旅客資料並上傳，預計明年6月前完成修法。旅客登船時必須持相關身分證件，才可登船。

航港局今日邀集東琉線航商召開說明會，為防堵疫情透過客船傳播，因此選擇假日屢屢萬人登島的東港到小琉球航線，在當地建置便捷的身分查驗系統並推動試點計畫，可望於明(110)年6月完成上線，屆時旅客須持身分證、健保卡、居留證、護照或鄉民卡等其中一種證件接受查驗登船。

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航港局表示，以前是購票時要查驗身分證件，或是請乘客留下身分證字號，這次修法考量疫情，要推動的除了購票外，登船也需要查驗身分證件。

▲▼航港局修法推動離島航班實名制。（圖／航港局）

航港局指出，目前正積極推動「客船管理規則」修法作業，未來將要求往來台灣與金門、馬祖、澎湖、小琉球、綠島及蘭嶼地區的客船，都要在登船時核對乘客的身分並將資料上傳，預計於明(110)年上半年度完成修法，搭配身分查驗系統的建置即可同步實施，未來還規劃持續推動其他國內海運客運航線的系統提升。

航港局長葉協隆表示，除了疫情防治考量，基於海事防救掌握乘船人員的需要，並為確保旅客享有完整保險保障，航港局致力於推動乘船身分查驗政策，透過配合便捷的科技技術進行輔助，期使像東琉線這樣航班密集的旅遊熱點，達到即時蒐集到正確、完整的乘客名冊之目標。