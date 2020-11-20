「口袋已經有一些」陳時中自曝買到新冠疫苗　多家簽約只差付訂

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，台灣到底能不能取得疫苗成為防疫重要關鍵，衛福部長陳時中今（20）日晚間參與活動致詞時透露疫苗採購進度「我們的口袋已經有一些了」。陳時中會後受訪表示，目前有和一些廠商談簽約，只差付訂金，但哪些廠商、數量都暫時無法透露。

繼輝瑞/BNT疫苗、莫德納疫苗傳出臨床試驗成效良好，英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）製藥公司合作開發的疫苗的中期試驗數據顯示「在人體產生良好免疫反應」。

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陳時中20日晚間出席台灣弘久社會關懷協會公益晚宴，致詞時談及最近國際疫苗幾家廠商都在宣布好消息，這都是好事，「新聞都說我們沒買，其實我們的口袋已經有一些了，幾乎是已經簽了約」，新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）也有付訂、獲得選擇權。

陳時中會後受訪表示，有一些疫苗已經簽約，但還沒完全走完程序，在準備付訂金、確認品項的階段。陳時中說，這種簽約都要簽很多次，從最前面談判、保密協定等一層一層，付訂金之後才是完成最後的簽約。至於對象是哪些廠商，陳時中說暫時無法透露，有買到一定的數量，但詳細數字保留，因為還要和其他廠商洽談。

另在COVAX的部份，陳時中表示，目前有公布3支疫苗可選，包含阿斯特捷利康、輝瑞/BNT、賽諾菲，但目前還沒擇定，這三支都保留在可能性之內，彈性要大一點。

外界關心疫苗何時可以提供，陳時中認為「這是最困難的一點」，不管是COVAX或者個別廠商，甚至國產也不知何時可以出來，根據幾家大廠實驗進度看起來應該不會拖太久。