旅日台人「喉嚨痛掛號」...被帶進神秘入口　她苦笑：破人生紀錄

▲原po被帶去做了一系列檢查。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台灣女網友旅居日本，最近喉嚨痛的她到醫院掛號，結果在沒發燒、血壓也沒問題的情況下，被帶到一個隱密入口，隨後進行一系列精密檢查，她不禁苦笑，「我人生真的又破紀錄了，喉嚨痛就被照CT，根本是醫院的高級VIP。」

女網友今在「爆廢1公社」發文提到，「我人目前住在日本，這幾天喉嚨痛，體溫偏高，昨天喉嚨更腫得受不了，所以去當地的病院就診，在掛號時，小姐看我的健保卡，注意到我是外國人，立馬嚇得要我移去自己的車上等。」

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後來，醫院派專員幫她量體溫，一邊詢問最近是否有回台灣或出境，「我都答沒有，因為離上次回台灣已經超過半年之久，而且沒發燒，血壓也沒問題。」

▲有留學生上個月透露，日本疫情並未趨緩。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

沒想到，女網友接著被請到另一個隱密的出入口，隨後進行電腦斷層掃描（CT）、照X光、抽血檢查等，「我當下也是滿頭問號，只是喉嚨痛而已，為什麼要做那麼多檢查，後來醫生說明我的肺都沒異狀，所以安排我做PCR新冠肺炎篩檢，篩檢完要我付1萬多日圓的檢查費，然後回家等結果。」

她不禁無奈，「我連咳嗽都沒有，醫院那邊也都沒有幫我診療我的喉嚨，看我是外國人，就認定我有可能感染新冠肺炎，連我兩個多月前心律不整的治療，也被列在可能引發的病狀之一，但是哈囉？我本來就有心律不整好嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

最後，原po苦笑直呼，「篩檢結果當然是陰性，我人生真的又破紀錄了，喉嚨痛就被照CT，還有專人幫忙檢查，我自己都不得不懷疑，我應該是該醫院的高級VIP；總而言之，我以後還是乖乖去外面買成藥吃好了。」

po文掀起熱議，網友們紛紛回應，「日本現在就是一直想甩鍋到外國人身上啊，也不想想都鎖國半年了」、「還是要保重啊～好好顧好」、「沒辦法，現在這種情況就是草木皆兵，他們也是會怕」、「全世界疫情阿」、「因為不是本國籍，可能怕妳是無症狀的感染者，日本人又比較謹慎」、「有檢查總比沒檢查好」。