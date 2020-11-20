疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

▲疏濬工人盜採樟樹頭，想趁夜運走變賣。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄兩名從事疏濬工程的工人，對工程地附近的樟樹頭起了歹念，18日晚間8點多，私自挖取非國有地上的4棵樟樹頭，利用拖板車想要載運下山，半途中遇上六龜分局桃源所的所長還有員警，當場被逮個正著，初估4棵樟樹頭市值約69萬元。

▲疏濬工人盜採樟樹頭，想趁夜運走變賣。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，24歲的潘男與21歲的吳男，兩人是朋友關係，都在桃源區復興里荖濃溪疏濬工程當工人，但他們卻趁夜晚，人煙稀少時，偷挖四棵樟樹頭想拿去變賣，在南橫公路台20線89公里處，被警方攔個正著，經過林務局人員定位，發現挖取樟樹頭的地方非國有地，屬於私人所有，且四棵樟樹頭粗估市值約69萬元，其中一棵尺寸較大，經測量約有3尺、將近100公分，估計已經是百年樟樹頭。

▲疏濬工人盜採樟樹頭，想趁夜運走變賣。（圖／記者黃子倩翻攝）

由於香樟樹頭質地堅硬、久放不爛，去皮加工後有天然紋路及芳香氣息，尺寸愈大價值愈高，2男趁天黑時段，駕駛怪手挖取河床上的4棵樟樹頭，自以為可以利用疏濬工程掩護，晚間運樹反而吸引員警攔檢，被依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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