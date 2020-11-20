斥資370億！「義享天地」開幕時程曝　林義守「5個字」嗆漢神巨蛋

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

義联集團斥資370億元投資興建「義享天地」，融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂，創下高雄史上最高投資金額。集團創辦人林義守20日召開記者會宣布，年底前，A館的萬豪酒店將先行試營運，明年3月，購物時尚廣場也會開市營運。面對鄰近的漢神巨蛋百貨要如何區別客群？林義守也給了答案。

▲義联集團斥資370億元投資興建「義享天地」。（圖／記者許宥孺翻攝）

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義享天地位於高雄市中心黃金地段，建案共分為A、B兩館，其中A館涵蓋「高雄萬豪酒店」與「義享時尚廣場」，總樓地面積約7.7萬坪，而B館總樓地面積約4.4萬坪，創下高雄商業開發史上最完整、最高金額與最大規模的投資案，其中A館在19日取得高雄市政府使用執照，待A、B兩館皆完工營運後，將可創造1萬1000名就業機會，預估每年增加政府稅收10億元。

▲義联集團創辦人林義守 。（圖／記者吳奕靖攝）

義联集團攜手萬豪國際集團打造的「高雄萬豪酒店」，共有700間寬敞舒適客房及套房，開幕時程一直以來備受消費者期待。義联集團創辦人林義守20日正式對外宣布，高雄萬豪酒店將於今年12月25日試營運；另外，義享時尚廣場則將於2021年3月20日開市營運，A館全館將於2021年4月3日正式盛大開幕。

義享天地開幕進入倒數，媒體也不免問到，有南臺灣消費指標美名的漢神巨蛋購物廣場，就在地標2公里內，如何區別購物性質？林義守則強調，「不要怕競爭！產業要有其特色，只要可以帶動外地人進來，漢神巨蛋與義享天地條件有點不同，義享天地規劃比較完整。」義享時尚廣場總經理林俊昇指出，義享天地不只是購物廣場，還有國際酒店酒店加持，高雄一直以來缺乏數位娛樂，義享天地則有威秀影城。

▲▼高雄萬豪酒店內部實景。（圖／義联集團提供）

高雄萬豪酒店是全台最大會議型國際觀光酒店，樓高31層，地下6層，擁有700間客房，客房空間介於14坪到98坪，有12種不同精美房型，均有落地窗。高雄萬豪酒店總經理曾維昌透露，房間定價約落在5500元，預估飯店一年營業額可達18億元。至於會議廳與宴會餐廳空間則是分佈於8樓至11樓，合計面積達9,100多坪。其中最大亮點是有超過千坪、挑高11米，豪華氣派的「萬享大宴會廳」，可容納約3000人，裝置全台灣五星級飯店中最大的螢幕。

▲義享天地A館融合酒店、購物、商辦、電影院及數位娛樂，創下高雄史上最高投資金額。（圖／記者許宥孺翻攝）

而義享時尚廣場則以國際時尚精品、生活美學創意、親子育樂生活及特色美食文化為主要規劃方向，其中多元美食與主題餐廳總計高達70多櫃，義享時尚廣場總經理林俊昇表示，在品牌規畫方面，除了引進國際精品與專業設計師品牌，特別企劃全館約40%為高雄獨家概念品牌，並加以規劃「輕奢時尚」樓層，引領流行的新奢生活與符合新世代的個人特色風格。