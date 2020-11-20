獨／歐巴院長跳Lisa螃蟹舞！無表情+張腿搖臀　曝滅新冠病毒怪招

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，為了示範正確洗手方式，過去曾將當紅韓國歌曲Any Song改編為洗手舞的義大大昌醫院院長張基昌，這回再次改編舞蹈，引用了泰國當紅的「螃蟹舞」，希望冠狀病毒退散，影片一po出就吸引粉絲留言，直呼院長實在是可愛，看著就想一起跳！

▲義大大昌醫院院長張基昌跳泰國近期火紅的「螃蟹舞」。（圖／記者吳奕靖攝）

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南韓女團BLACKPINK成員LISA日前在綜藝節目中，真實還原家鄉泰國的熱門舞蹈「螃蟹舞」，這段舞蹈的重點是一邊跳，但要無表情，才能展現這支舞的精隨，由於舞步簡單，節奏又洗腦，吸引不少網友跟風模仿，連國內知名婦產科醫師、義大大昌醫院院長張基昌都跟上了這股風潮。

▲義大大昌醫院院長張基昌說，搥掌心動作就像是把冠狀病毒擠碎。（圖／記者許宥孺攝）

「Lisa說，表情一定要很嚴肅！伸出兩支手指頭，就好像在挑釁。」張基昌表示，過去他曾將韓國流行歌曲改編為洗手舞，後來台灣、馬來西亞、越南，甚至西班牙也都流行洗手舞，這是好事！因為COVID-19疫情導致全球人民已經好久沒有出國的機會，「我的粉絲團關注者大多是醫療人員和患者，為了減輕他們的壓力，所以就想到了螃蟹舞」。

左手掌心朝上、右手握拳不斷向下槌，張基昌說，這個動作就像是把冠狀病毒擠碎，擠碎之後不再讓病毒肆虐；接下來的動作，比出螃蟹角的姿勢，就像在挑釁冠狀病毒，「有種你再來！再來我就要用拳打回去！回去之後，我才懶得管你！」最後就是臭屁的搖一下屁股，代表醫療人員就是要打倒你（冠狀病毒）！

▲義大大昌醫院院長張基昌被院內醫護人員稱為「歐巴院長」。（圖／記者許宥孺攝）

張基昌說，螃蟹舞的節奏洗腦，醫療人員聽了之後可以忘卻照顧病人的疲勞，鼓勵所有民眾勤洗手、戴口罩，擁有好心情，新冠病毒就不會來。

▲義大大昌醫院院長張基昌跳當前火紅的螃蟹舞，笑稱是打倒新冠病毒。（影片來源：張基昌醫師粉絲）



▼LISA在韓國綜藝節目中教泰國最新螃蟹舞。（影片來源：YouTube 아는형님 Knowingbros）