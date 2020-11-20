媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」：合體消業障…慘遭3度性侵

▲高雄神棍騙色，還要女信徒「以死明志」。（資料圖／翻攝自Facebook／根源學會）

記者戴若涵／台北報導

高雄一名李姓男子自稱「定一法師」創立「根源協會」，以推廣四海一家、天下為公等理念招收信徒，不料，他得知一名女信徒丈夫罹癌，竟然起邪念，要對方帶小女兒前往住處為家裡犧牲「合體消業障」。女信徒信以為真，將小女兒送上門遭3度性侵，已婚的大女兒也差點慘遭蹂躪。法院審理後，判李男有期徒刑15年，全案定讞。

判決指出，李男在協會中自居「有德行」，還收一名「常化師姐」范女做為學徒，他與信徒阿凡（化名）交談中得知，阿凡認為小女兒不孝且難以管教，覺得有機可趁，假借「合體為一」、「做夫妻間之事」才可消除業障的理由，要求阿凡將小女兒帶到他面前。

聽完李男一席話後，阿凡信以為真，2015年10月間竟對著小女兒說，「妳爸爸會生病都是妳跟妳姊姊害的，如果能到常化師姐住處，為家裡『犧牲』，可以讓家裡變更好」。小女兒原以為是要到常化師姐家念經，孰料，到了現場卻慘被性侵，抗拒時還遭揮拳喝斥，「我要教訓不孝子孫」。

▲李男連信徒的大女兒都不放過。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本案當事人無關）

除此之外，李男要求阿凡小女兒必須「天天報到」，隔日見小凡小女兒沒現身，竟登門興師問罪，「妳家的祖先正在看妳」，硬將人強行帶到常化家，前前後後3度性侵得逞。但李男蹂躪小女兒還不夠，又將狼爪伸向已出嫁的阿凡大女兒，指稱「妳爸爸得癌症，需要靠妳妹妹來化解，我後來發現目標應該是妳」，強逼對方與自己「合一」，所幸大女兒及時逃出，報警處理，全案才因此曝光。

李男、范女事後不僅不否認犯行，竟然還指稱阿凡的2名女兒不孝，透過簡訊向阿凡施壓，要求她「拜託」、「感化」2個女兒撤回告訴，還要阿凡「以死明志」，讓阿凡認為愧對法師、師姐，進而在案件審理期間自殺身亡。

高雄地方法院審理後，認為2人犯後毫無悔意，還合理化自己的行為，依照共同強制性交罪分別判李男、范女有期徒刑15年、9年，全案上訴到高雄高分院、最高法院均遭駁回，全案定讞。

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