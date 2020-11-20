快訊／前鎮河護欄出現詭血印！她墜落高雄興仁橋　警6個字狂跳針

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區的興仁橋驚傳有人落水，經過搜救人員表示落水人員是一名外籍女移工，而且明天將被遣返，不過最讓搜救人員不解的是，這名女移工的落水處欄杆明顯還留有血跡，落水原因恐怕不單純。不過面對記者詢問，高雄市政府警察局前鎮分局前鎮街派出所的員警通通以「不清楚、不了解」來回應。

經前鎮分局調查後，下午4點52分發出新聞稿指出，今(20)日約13時許有民眾至前鎮街派出所報案，稱有一名外籍移工阮OO於12時許一直於高雄市前鎮區前鎮河畔徘徊，經警方會同消防隊前往查看並調閱周邊監視器，發現阮女於12時22分即騎乘電動車前往、徘徊於周邊，並於12時40分跳下前鎮河。

經訪查該外籍移工朋友及仲介稱可能阮女因長期情緒不穩，遂跳下前鎮河輕生，消防隊直至於同日15時18分才發現河面大體並打撈上岸，消防隊立即送至阮綜合醫院救治，然仍宣告不治，初步判定無外力介入狀況。

▲前鎮區一名女子落水，消防隊搜尋中 。（圖／記者吳世龍攝）

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▲前鎮區一名女子落水，消防隊搜尋中 。（圖／記者吳世龍攝）

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