打造黑色限量餅皮　全家比利時巧克力霜淇淋11/20醇厚回歸

記者黃士原／台北報導

全家便利商店的比利時巧克力霜淇淋回來了！11月20日起在全台有冰淇淋機門市開始供應，使用歐洲進口的高品質比利時可可粉，整體香氣更凸顯，而且還特別打造黑色限量餅皮，整體配色具有神秘氣質感，售價35元。11月20日-11月22日推出隨買跨店取會員獨享快閃活動，會員於活動期間內，即可享2支59元優惠，會員每日限購一組，每日總量限量1萬組。

▲全家比利時巧克力霜淇淋11/20醇厚回歸。（圖／記者黃士原攝）

▲全家更首次導入美式賣場熱銷的Anthon Berg烈酒巧克力禮盒64入，含有8種口味各8入微量酒精巧克力。

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另外，冬天總少不了巧克力來暖暖心、暖暖胃，全家更首次導入美式賣場熱銷的Anthon Berg烈酒巧克力禮盒64入，含有8種口味各8入微量酒精巧克力，濃郁香甜巧克力裡流出淡淡酒香，適合喜歡甜食的大人食用。即日起，使用會員點數3,000點+689元即可預購，限量2000盒；同時，推出熱銷經典款Truffettes De France松露巧克力，口感鬆軟細膩入口即化，味道香濃質地滑潤，內含70%可可成分單純的巧克力，加上禮盒形式包裝，不管送禮或自己享受食用都相當適合，即日起只要使用會員點數3,000點+385元即可購入。

▲超罪惡巧克力華堡全台都吃得到了。（圖／記者蕭筠攝）

最近的巧克力商品還有漢堡王的「巧克力華堡」，11月全台都吃得到，選用濃郁HERSHEY’S SYRUP巧克力醬和火烤牛肉融合，每一口都是罪惡美味。另外還濃郁花生醬尬培根、美國起士、大份量肉片的「美式花生牛肉堡」以及「花生雙層脆雞堡」，讓不吃牛肉的漢堡控也有新選擇。