快訊／超狂！好市多北台中店「157萬9999元遊艇」…40歲男付現帶走

記者游瓊華、鄧木卿、戴若涵／台中報導

美式賣場COSTCO好市多北台中店20日上午8時30分正式開幕！首日就湧入大批排隊人潮，還有民眾清晨5時許就到場排隊搶頭香。為因應眾多人潮，業者採取分流入場方式，慢慢放消費者入場。才開幕74分鐘，緊接9萬9999元香奈兒包、53萬9999元愛馬仕凱莉包之後，157萬9999元遊艇稍早宣告售出，一名年約40歲的男子直接全額付現結清，要將遊艇帶走，上午10時10分左右，第二台遊艇也售出了。

▲好市多台中二店開幕，獨家首賣遊艇已售出。（圖／記者游瓊華攝）

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好市多北台中店這次開幕獨家商品祭出SMARTLINER SUNBREEZE 226遊艇，是全台門市首賣。遊艇附EVINRUDE船外機150HP，船身波蘭原裝進口，使用美國原裝EVINRUDE 150馬力船外機，含漁探機三合一，可搭載7人，售價157萬9999元。

▲台中好市多北台中店開幕首日湧入人潮。（圖／記者鄧木卿攝）

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