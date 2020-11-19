山上很刺激！人夫喊：多補撞擊給妳…小三「拿起來咻咻」正宮崩潰

▲人夫偷吃還與小三狂噴鹹濕對話，正宮崩潰消瘦，向小三求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一對夫妻結婚超過40年，孰料，人妻卻發現丈夫出軌，與小三的LINE對話更是極盡挑逗，鹹濕內容讓她心碎，決定提告向小三求償100萬元精神撫慰金，法院審理後，判小三應賠償正宮45萬元，可上訴。

正宮主張，與丈夫結婚41年，沒想到卻碰上小三介入家庭，丈夫曾傳訊給小三，「玩得都噴出來啦！」、「妳來摸摸看！妳會超喜歡」、「謝謝妳讓我撞的(得)好嗨喔」、「爽到最高點」、「下次再多補撞擊給妳呦」；小三也回傳，「愛你」、「我會好好伺候弟弟喔」、「今天妹妹很幸福」、「在山上很刺激，這一次我真的吃得非常開心」、「我會把弟弟洗得很乾淨」、「把它拿起來咻咻」等。

正宮心碎表示，小三無視婚姻制度及社會善良風俗，一再跟丈夫有不當的親暱言行，破壞她的婚姻，讓她精神受到莫大的痛苦，數月內消瘦4公斤，晚上更難以成眠，決定提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，小三辯稱，雖然對話內容為真，但她與人夫並沒有發生性行為，人妻求償的金額應該以不超過10萬元才適當。但台中地方法院審理後，認為對話內容極盡挑逗、煽情，2人間毫不掩飾露骨情慾，還討論性行為的過程，情節重大，判小三應賠償正宮45萬元，全案仍可上訴。

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