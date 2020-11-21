26歲渣男趁女友睡著2度硬來！喊「想學李宗瑞」：拿妳當實驗品而已

▲新北一名男子「想學李宗瑞」竟趁女友熟睡乘機性交，下場遭判刑5年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名男子阿義（化名）2016年間見李宗瑞迷姦案的新聞後，竟起了邪念，趁著女友服用安眠藥後乘機性交，女友起床後察覺下體怪怪的，衛生紙一擦才驚覺有精液的味道，頓時崩潰直問男友，沒想到對方竟回答，「想學李宗瑞」、「拿妳當實驗品而已」讓她大受打擊，決定報警處理。日前高等法院判決出爐，阿義應執行有期徒刑5年6月，可上訴。

判決指出，26歲阿義2016年8月間與大他8歲的女友小凡（化名）在新北市租屋處展開同居，孰料，同年12月下旬，他竟趁罹患重度憂鬱症的女友服用安眠、抗憂鬱等藥物入眠後，對女友乘機性交得逞，隔數日後又故技重施，再度性侵得逞。

小凡在檢方調查時供稱，案發前男友看了李宗瑞的相關新聞，「他就對我說沒有意識的女生跟吃藥昏迷的女生是不是真的沒有意識，我就說不知道，他就說他想試試看，我有跟他說不可以這樣對我，但沒有多久他就趁我吃藥睡著後對我性侵」。

▲李宗瑞犯下迷姦案，還偷拍為數不少的性愛片，許多小模也受害。（圖／ETtoday資料照）

小凡表示，第一次遭性侵時，她原先沒有發現，是起床後發現內褲穿得歪扭，用衛生紙擦拭下體時才聞到有精液的味道，一質問男友，對方才承認，「想學李宗瑞」、「拿妳當實驗品而已」；第二次遭男友性侵時，她睡到一半痛醒，掙扎抵抗、哭著拜託男友不要這麼做，男友見狀才停手。

雖然阿義矢口否認犯罪，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，審酌雙方為同居男女友的關係，阿義竟然不體恤女友需要靠藥物才能入眠的苦，還趁對方不省人事之際，先後乘機對女友為性交行為，造成對方身心嚴重受創。

法院考量，阿義犯後有意要賠償女友，但因雙方條件談不攏才沒有達成和解，一審依照強制性交、乘機性交等罪判阿義應執行有期徒刑5年8月；案經上訴，高等法院改依2個乘機性交罪，判應執行5年6月有期徒刑，全案仍可上訴。

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