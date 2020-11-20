蜜桃臀美魔照遭盜用！　地方媽媽要求下架反被嗆

▲網紅Ellie在《地方媽媽健身筆記》擁有不少臉書粉絲，她練出擁有S形美態及蜜桃臀，照片卻遭減肥茶業者盜圖打廣告，對方不但不下架照片，還嗆她會被嚴懲，她將循法律途徑提告。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

知名網紅及料理達人《地方媽媽健身筆記》從大媽身材，練出擁有S形美態及蜜桃臀，擁有不少粉絲，她在臉書驚爆遭減肥茶業者盜圖打廣告，聯繫對方將照片下架，未料竟被反嗆盜用ID，要求道歉，否則會被嚴懲，擺明是做賊喊抓賊，她將循法律途徑，追究盜圖者責任。

名叫Ellie的媽媽今年40歲，她在臉書專頁「地方媽媽 健身筆記 Ellie」分享健身心得及生活大小事，她有感不能再放棄自己，於是決心健身，憑著堅毅終由大碼變細碼身形，勵志故事激勵不少姊妹。

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她在臉書自拍影片，鼓勵媽媽們鍛練臀部，向蜜桃臀進發，還提到深蹲是不少得的動作，除了分享健身動作外，她也分享健康食譜，希望從在運動及飲食雙管齊下減肥，塑造美好體態。

不過，近來她瘦身有成的照片被盜用，成了減肥業者的活廣告，由於被盜圖不是第一次，她以往採取溫和方式，直接請對方下架，未料，她透過先生用LINE聯繫上對方，卻被反嗆要她退出，否則受到法律嚴懲，她將對話公布在臉書，不少網友都鼓勵她出面提告。

Ellie也質疑，「我是不是處在正確的次元？」「為什麼我都沒有聽懂？」對方說我本人盜了盜圖者公司的ID，要我立刻退出，並公開道歉聲明..否則將收到法律嚴懲...，但是，她說「等等，我的照片，在沒有經過我的授權之下，自己跑去你的ID上了嗎？還是你的ID長出了我的臉嗎？」做賊喊抓賊，這種運動，她已經很久沒有看到了。

她說，今天看到還是迷惑又力竭啊！她們夫妻瞬間感覺被旋轉！「懵逼樹上懵逼果，懵逼樹下你和我」

就是在形容她倆這等風光，遇到這樣少見的奇才，也算新鮮事，這個邏輯，她的肚子再大應該也搞不懂，她真的很想聽聽大白話！這到底玩的是什麼招！



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