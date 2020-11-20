　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蜜桃臀美魔照遭盜用！　地方媽媽要求下架反被嗆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網紅Ellie在《地方媽媽健身筆記》擁有不少臉書粉絲，她練出擁有S形美態及蜜桃臀，照片卻遭減肥茶業者盜圖打廣告，對方不但不下架照片，還嗆她會被嚴懲，她將循法律途徑提告。（翻攝自《地方媽媽健身筆記》臉書）

▲網紅Ellie在《地方媽媽健身筆記》擁有不少臉書粉絲，她練出擁有S形美態及蜜桃臀，照片卻遭減肥茶業者盜圖打廣告，對方不但不下架照片，還嗆她會被嚴懲，她將循法律途徑提告。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

知名網紅及料理達人《地方媽媽健身筆記》從大媽身材，練出擁有S形美態及蜜桃臀，擁有不少粉絲，她在臉書驚爆遭減肥茶業者盜圖打廣告，聯繫對方將照片下架，未料竟被反嗆盜用ID，要求道歉，否則會被嚴懲，擺明是做賊喊抓賊，她將循法律途徑，追究盜圖者責任。

名叫Ellie的媽媽今年40歲，她在臉書專頁「地方媽媽 健身筆記 Ellie」分享健身心得及生活大小事，她有感不能再放棄自己，於是決心健身，憑著堅毅終由大碼變細碼身形，勵志故事激勵不少姊妹。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她在臉書自拍影片，鼓勵媽媽們鍛練臀部，向蜜桃臀進發，還提到深蹲是不少得的動作，除了分享健身動作外，她也分享健康食譜，希望從在運動及飲食雙管齊下減肥，塑造美好體態。

不過，近來她瘦身有成的照片被盜用，成了減肥業者的活廣告，由於被盜圖不是第一次，她以往採取溫和方式，直接請對方下架，未料，她透過先生用LINE聯繫上對方，卻被反嗆要她退出，否則受到法律嚴懲，她將對話公布在臉書，不少網友都鼓勵她出面提告。

Ellie也質疑，「我是不是處在正確的次元？」「為什麼我都沒有聽懂？」對方說我本人盜了盜圖者公司的ID，要我立刻退出，並公開道歉聲明..否則將收到法律嚴懲...，但是，她說「等等，我的照片，在沒有經過我的授權之下，自己跑去你的ID上了嗎？還是你的ID長出了我的臉嗎？」做賊喊抓賊，這種運動，她已經很久沒有看到了。

她說，今天看到還是迷惑又力竭啊！她們夫妻瞬間感覺被旋轉！「懵逼樹上懵逼果，懵逼樹下你和我」

就是在形容她倆這等風光，遇到這樣少見的奇才，也算新鮮事，這個邏輯，她的肚子再大應該也搞不懂，她真的很想聽聽大白話！這到底玩的是什麼招！


更多鏡週刊報導
【血汗護理師1】南區老人之家護理師出面控剝削　再爆楊志良女兒秋後算帳
【血汗護理師2】「六依職能治療所」違多項勞動法令　勞動部：依法處分
【快訊】助理涉賣大麻遭逮　王定宇：若真有此事不可原諒

 
ET快訊
快訊／台北市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制
5566合體總獨缺他　王少偉「被爆不和」發聲揭真相
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

吃火鍋撞衫！哥們拍下「最慘烈對比」　他泛淚笑：同款不同命

朋友生小孩送禮！他遭質疑「拿二手物來送」　網批不識貨：這很貴

台灣人愛吃麥當勞！數10年人氣依然夯　網曝「3優勢」：值得吃

台中跨年晚會雙主場！超強卡司曝...蕭敬騰開場田馥甄林宥嘉壓軸

米奇「黏鼠板上掙扎」好痛苦！　環保局曝2招：迅速死亡更人道

水情嚴峻！農委會：明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐停灌

北台灣越晚越濕涼！今起迎「三波東北風」　下周變天時間點曝

「帶身分證件」才能登船！離島航班擬採實名制　明年6月前上線

輔大研發「神父精釀啤酒」　紅藜、蜂蜜口味2星期銷售500箱

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

「3生肖」2021年出運了！貴人大力相助...將享10年富貴

吃火鍋撞衫！哥們拍下「最慘烈對比」　他泛淚笑：同款不同命

朋友生小孩送禮！他遭質疑「拿二手物來送」　網批不識貨：這很貴

台灣人愛吃麥當勞！數10年人氣依然夯　網曝「3優勢」：值得吃

台中跨年晚會雙主場！超強卡司曝...蕭敬騰開場田馥甄林宥嘉壓軸

米奇「黏鼠板上掙扎」好痛苦！　環保局曝2招：迅速死亡更人道

水情嚴峻！農委會：明年一期稻作嘉南1.8萬公頃恐停灌

北台灣越晚越濕涼！今起迎「三波東北風」　下周變天時間點曝

「帶身分證件」才能登船！離島航班擬採實名制　明年6月前上線

輔大研發「神父精釀啤酒」　紅藜、蜂蜜口味2星期銷售500箱

遭扣留、已過期3萬條加熱式菸　關務署：各部會「有共識」解決

快訊／台北晚間市民大道「待轉大富翁」塞爆　警出動300人管制　

「生化機器蟑螂」誕生！小型電腦操控神經　未來或可代替人們做事

即使再死15萬人，拜登：不會全國封城！

投資人且慢！　中信投信：台股短期不宜過度追高

關懷盃／馬賽雙珠許願想見你　林智勝驚喜現身喊聲打氣

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

存摺台語怎麼唸？正解曝光：不是「口座」

店員狂聊天加過頭　他「魔人舉動」被讚爆

買蛋糕9天後打折　他狂怒逼退貨

快訊／好市多北台中店開幕湧人潮

麥當勞神品「風靡30年卻停售」　網曝：國外還有

AirPods 2「好市多甜賣3300元」果粉嗨爆！

板橋媽被開單怒催油門！男童慘叫噴飛到路中間

正妹畢羊縱走喪命！古道嚮導嘆「犯大忌」

鋒面雨彈又來了！2波變天降10°C

養女神泱泱門檻公開！平均一餐2400元

「喜宴二手洋裝800元」賣家喊200！網嗆可憐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

「退租乾淨到發亮」她哭：5萬元押金剩1萬

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面