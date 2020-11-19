副院長偷吃女同事！租愛巢大玩「上下樓激情外遇」　荒淫日常被踢爆

▲已婚副院長出軌女同事。（圖／四川民生頻道）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川成都的小雲（以下均為化名）深刻體會到什麼是「姦夫淫婦」，她擔任民營醫院副院長的丈夫，不僅在自己懷孕期間出軌女同事，而且還在家樓下3層租了愛巢，走兩步就能方便偷吃！當小雲抓姦時，竟被小三以「入室搶劫」為名義報警抓人，讓她氣得七竅生煙。

▲妻子去抓姦。（圖／四川民生頻道）

據《四川民生頻道》報導，小雲表示，自己的丈夫是福建莆田人，在成都某家民營醫院擔任副院長，今年上半年自己懷孕期間，發現他的表現很反常，很像是出軌了。

警惕心大起後，小雲調閱了小區和醫院的監視器，發現丈夫和同醫院的一名女子來往密切，而後她才發現丈夫出軌已經快一年，更令人難以接受的是，兩人的愛巢居然租在同一棟樓裡，自己家住27樓，小三住在24樓，偷情偷到眼皮子底下。

▲小雲還被暴打。（圖／四川民生頻道）

此外，小雲發現丈夫有段時間經常早出晚歸，而經過調查，他和情人已經在24樓住了近半年，這讓小雲和家人都憤怒不已。

日前小雲出動正宮架勢，闖入24樓去抓姦，進去後看到兩人裸體躺在床，但最後她不僅被惱羞成怒的丈夫毆打，囂張的小三還向警方報案，稱她「入室搶劫」。目前警方已經介入處理。

▲提起這段婚姻，小雲很是痛心。（圖／四川民生頻道）

提起這段婚姻，小雲很是痛心，稱自己和丈夫結婚2年，並育有一子一女，小女兒今年才6個月。兩人2013年起在南昌相識，那時她才18歲，7年間和丈夫從白手起家到現在小有起色很不容易，如今發生這等事讓她崩潰直呼「我不想過下去了！」。

▲小女兒才6個月。（圖／四川民生頻道）

對比小雲丈夫表示，現在雙方感情確實出現了問題，正在協商離婚，且並不認同妻子關於此事的說法。小雲則說，對於莫名成為入室搶劫一事，必須道歉並消除影響。

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