推特發「台灣存在」多一行「有爭議」　Kolas玩哏獲1.7萬網友讚爆

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普力拚連任，在大選計票結束前頻頻於推特等社交媒體平台發文，結果文章底部遭系統加註一行「言論有爭議」，意外掀起網友仿效風潮。總統府發言人Kolas Yotaka也跟上這波潮流，日前在推特PO出一句「Taiwan：exists（台灣：存在）」，下面卻附上一行「This claim Is disputed」（此說法有爭議），一度讓不少網友信以為真。

川普從投入大選開始，就極力透過社交媒體平台抨擊對手，甚至在計票完成前PO文質疑對手偷走選舉，反而遭推特系統認定為發表爭議言論，文章下方也被加註一行「言論有爭議」。國外網友見狀，紛紛仿效系統開玩笑，在各種日常生活的文章底下加註一行「言論有爭議」，因此掀起一波風潮。

▲Kolas Yotaka推特PO文。（圖／翻攝自推特／Kolas Yotaka）

總統府發言人Kolas Yotaka日前也在推特PO文，內容十分簡短，只有一句「Taiwan：exists（台灣：存在）」，沒想到下面還附上一行「This claim Is disputed」（此說法有爭議）。由於先前世界衛生組織（WHO）承認在官方臉書網頁封鎖「Taiwan」相關字句，Kolas Yotaka的文章一公開，隨即掀起網友熱議，認為推特是不是也受到影響。

不過，很快就有網友發現「This claim Is disputed」這句話是Kolas Yotaka自己加進去的，其實是在玩哏。許多國外網友看懂這篇推文後，紛紛大讚Kolas Yotaka有創意，也有不少人留言聲援台灣，短短兩天有1.7萬人按讚、2346次轉發分享，再次成功讓台灣議題受到全球網友關注。