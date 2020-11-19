稱九二共識也沒用　陸委會：台灣不能參加RCEP是北京阻礙

▲RCEP於15日的東協峰會期間完成簽署。（圖／路透）

記者陳政錄／台北報導

對於台灣是否加入由大陸主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），引發朝野爭鋒相對。陸委會發言人邱垂正19日說，台灣不能參加RCEP，原因是北京處處設下一中原則的政治阻礙，即使馬政府時期以「九二共識」、對主權自我限縮，也絲毫不能改變。

東協峰會15日舉辦「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）領導人會議，正式簽署RCEP，包括東協10國與中國大陸、日、韓、紐、澳，整體關稅廢除率高達91%，全球最大的自貿區就此誕生。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正11月19日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

面對RCEP簽署，經濟部將在22日舉行首場產業座談會，針對台灣未能加入，經濟部長王美花日前表示，加入RCEP會被要求遵守「一國兩制」，並反問「國人能接受嗎？」；前總統馬英九則批評，這是「充滿意識形態的說法」讓人擔憂，蔡英文總統不認「九二共識」，卻拿不出有效方案來改善兩岸關係，才是最大問題。

對此，邱垂正強調，「台灣不能參加RCEP是因北京阻礙，即使九二共識，也絲毫不能改變北京設置的政治障礙。」他說，參與區域經濟整合是政府一貫目標，但來自北京的強力阻撓，也是必須克服的障礙。

邱垂正說明，RECP是由中國大陸主導，根據了解，馬政府時期也曾和陸方，就參與RCEP等整合問題溝通，但「北京處處設置一中原則的政治障礙，沒有因為馬政府對主權的自我限縮有改變」，政府已採取各種因應作為，降低RCEP可能的影響。

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