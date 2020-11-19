徐正文號召百台商連署「包機方案」　盼比照商務泡泡回家過年

▲台商徐正文再次為了台商春節返鄉過年議題，出面召開記者會向政府請願。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

爭取大陸台商返鄉過年隔離時間縮短、比照歐美日韓商務泡泡模式，台商徐正文19日出面召開記者會，提出二次檢測、醫護人員登機、集中隔離的「包機方案」。他說，台商對台灣GDP有近50％的貢獻，目前已號召上百台商響應，盼一同連署向政府反映訴求。

徐正文提出的「包機方案」，主要分為三階段辦法：一，台商在大陸赴台前14天前開始做核酸檢測二次，可以7天一次或是3天前再一次，取得合格才能訂機票；二，採取之前湖北武漢到上海類包機模式，台灣醫護人員隨機在上飛機前做檢測，如果合格登機，不合格不用登機。

三，到了台灣比照武漢包機返台集中隔離模式三天繼續檢測，如果合格，便比照台灣目前對外國商務泡泡模式放行。

▲徐正文表示要號召台商連署，提出包機方案向政府反映。圖為桃園機場入境檢疫。（圖／記者任以芳攝）

徐正文認為，春節是一年最重要的日子，台商過年來回隔離至少要28天，試問那些台胞、台生、台幹、台商有這麼多的休假。

針對中央流行疫情指揮官陳時中坦言，「病毒沒有假期」。徐正文回應，我想「感情不會休假，人情也不會休假」，台商們也提出了具體方案，希望政府予以體諒，給我們回應。

徐正文還建議，政府應考慮降低核酸檢測費用，因為目前約7到8000元，比外國和大陸高很多；同時，目前兩岸僅剩四航點直飛，卻忽略了在廣東省如東莞、佛山、中山等地的廣大台商群體。

徐正文也會記者會現場播放珠海台協會長葉飛呈、華碩電腦中國區總經理柯彬、前煙台台商會長藍盛義、合肥台商高仁戎、東營台商會副會長徐俞錚等多位台商代表的影片，表示台商有百萬人赴陸打拼，幫台灣賺外匯存底，但現在台灣輿論卻好像「逢中必反」，希望政府對台商能像自己的小孩一樣。

▲珠海台協會長葉飛呈透過影片，表達台商希望返鄉過年的訴求。（圖／記者陳政錄攝）

對於台商返鄉過年需求，陳時中今天受訪表示，病毒不會因為過年而放假，強調居家檢疫時間不可減少，但符合條件者可居家隔離，並非外傳的只能集中隔離，呼籲台商早點回國。

陸委會發言人邱垂正上周指出，目前政府對於商務履約等經貿入境模式，都需經主管機關採專案審酌，符合嚴格要求，沒有進入台灣社區活動等事宜，另其他如外交泡泡等模式，也均與台商春節返鄉會進入我社區活動，屬於兩種不同的性質。

他表示，對於台商需求，將持續會同主管機關研議，配合整體防疫政策、能量等，就春節期間邊境管制措施，本於安全管控原則進行評估。

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