韓航董娘暴走狂歐司機虐外傭！二審輕判「緩刑3年」：年事已高

▲韓進集團前會長夫人李明姬二審被判處2年徒刑、3年緩刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓大韓航空確認將收購韓亞航空，預計明年完成所有程序，而其所屬的母公司「韓進集團」（한진그룹，Hanjin Group）前會長夫人李明姬（이명희）涉嫌因瑣事仗勢毆打司機、警衛、外傭等，今（19）日下午2時二審時維持一審判決，處有期徒刑2年、緩刑3年。

根據韓媒《News1》，首爾高等法院刑事13部於19日進行二審宣判，認為李明姬早已是暴力犯罪慣犯，因此駁回李明姬與檢方所提出的上訴，「被告李明姬長期以來出言凌辱、毆打深受自己影響的被害人，已屬非常嚴重的錯誤；不過看在被告承認所有犯行，且圓滿達成和解，而其犯行多起因瞬間爆發的憤怒。」

二審法官表示，先前李明姬在2起案件分別被判處緩刑，其中甚至得從事社會服務80個小時，而李明姬也已履行，考慮到被告年事已高，一審判決結果適當，「只期盼判決結果出爐後，被告能更加寬容位處社會底層的弱者，胸懷雅量度過餘生。」

據悉，李明姬被控2011年11月至2017年4月間，對司機、警衛、外傭等9人辱罵與施暴多達22次，不僅在路邊以未將物品搬上車為由狠踹司機，害對方入院治療2周；更以管理出現疏失為由，向住家大門警衛扔擲剪刀；其中還以澆太多水為由，直接拾起花盆、園藝剪、鏝刀、柴火等扔向對方，共計24次。

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