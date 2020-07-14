韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

▲韓進集團前會長夫人李明姬，今出庭接受首爾地方法院一審宣判。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓韓進集團（한진그룹，Hanjin Group）前會長夫人李明姬（이명희）涉嫌仗勢長期毆打司機、警衛、外傭等員工，今（14）日下午於一審被判有期徒刑2年、緩刑3年。

根據韓媒《News1》，李明姬被控2011年11月至2017年4月間，對司機、警衛、外傭等9人辱罵與施暴多達22次，不僅在路邊以未將物品搬上車為由狠踹司機，害對方入院治療2周；更以管理出現疏失為由，向住家大門警衛扔擲剪刀；其中還以澆太多水為由，直接拾起花盆、園藝剪、鏝刀、柴火等扔向對方，共計24次。

報導稱，首爾地方法院在14日進行一審宣判，以慣性特殊傷害等罪，判李明姬有期徒刑2年、緩刑3年。70歲的李明姬在辯護律師等人攙扶下進出法庭，當法官朗讀宣判文時，臉上毫無表情低著頭，當宣判文朗讀結束時，摘下眼鏡、向法官行90度敬禮。

不知道是否內心太過激動，李明姬竟然以手擦拭眼眶。對於在場記者們「對於被判緩刑，您感想如何」、「還會再提出上訴嗎」等提問，李明姬始終保持沉默，並快步離開現場。

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