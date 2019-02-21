殺了妳這乞丐！韓航董娘狂虐菲傭15分鐘「噴髒話+逼下跪」音檔曝光

▲ 李明姬先前接連被爆出虐待員工、走私奢侈品等醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Air）會長趙亮鎬的69歲妻子李明姬先後遭爆仗勢對員工施暴、言語侮辱，日前也因涉嫌非法雇用菲律賓籍幫傭遭起訴，近來又有媒體公開她瘋狂辱罵菲傭的錄音檔，「去死」、「我要殺了妳」、「我該怎麼做到呢」等等粗暴的威脅不斷，再度引起大眾撻伐。

JTBC電視台18日公布一段李明姬2015年年初喝斥家中菲傭的音檔，其中李明姬因為菲傭沒有把衣服拿進房間給自己，便開始大罵，「去死吧，妳這個乞丐般的傢伙！」即便菲傭低頭認錯，她還是不斷要求對方道歉並下跪，接著再度開始飆罵，全程長達15分鐘。

根據該段音檔，李明姬尖聲嘶吼，「在我出去之前總要拿進來吧？這不是很簡單嗎？」、「我要殺了妳，妳這個XX」、「就是要殺了妳」、「等一下，我叫妳跪下，在這裡跪下」、「站起來，去死吧妳」、「給我道歉」，過程中數度夾雜髒話，電視台播出時也只好消音處理。

報導還指出，事發當時，因「堅果門」事件被起訴的趙家大千金趙顯娥的兒子也在家中，而李明姬完全不顧小孩就在一旁，便大聲怒罵外傭、抓起家中物品狂砸。而這段音檔是由菲傭本人用手機錄下，希望以此為證，向菲律賓駐韓使館揭發李明姬的暴行。

這段驚悚的音檔在短短2天內創下11萬點閱數，網友紛紛留言表示，「這個人連靈魂都壞了了，罵她我都嫌嘴巴痠」、「我都懷疑自己的耳朵了，如果世界上真的有惡魔的話就是這種人」、「看看這家人這副德性，從他們家搬出外傭的屍體我都不會意外」。

李明姬對此則宣稱，自己有時會突然無法控制怒氣，但平常對菲傭非常好。另一方面，法院預計3月開庭審理李明姬非法雇用外傭一案。