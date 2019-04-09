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韓航趙亮鎬肺疾惡化離世　「怪獸家族」潑水摑掌官威惡狀一次看

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▲▼大韓航空前執行長趙亮鎬生前受訪畫面。（圖／路透社）

▲ 趙亮鎬生前受訪畫面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

韓進集團前會長、大韓航空前會長兼行政總裁趙亮鎬罹患肺部纖維化，2018年年底接受手術後，12月前往美國洛杉磯，在南部新港灘的別墅療養，身體狀況大致恢復，沒想到今年3月底連任失敗又遭董事會踢出，讓他飽受打擊，病情急速惡化，當地時間8日午夜0時16分，在妻子及3名子女的陪伴下離世，享壽70歲。

韓進集團9日最新消息指出，將趙亮鎬的遺體運回南韓須經過繁複程序，具體葬禮形式也尚未定案，儀式勢必將延期，目前正商討日程安排。另一方面，趙氏家族可能繼承趙亮鎬的股份，以求掌控韓進集團，但趙亮鎬的遺產稅超過1800億韓元（約新台幣49億元），各個身陷醜聞的「怪獸家族」未來走向如何也格外引人關注。

▲▼大韓航空千金趙顯娥。（圖／CFP）

▲ 韓航大千金趙顯娥。（圖／CFP）

曾任韓航副社長的趙家大千金趙顯娥2014年12月鬧出「堅果門」事件，當時她以乘客身分搭上紐約飛往首爾的自家班機，不滿空服員未依規將做為點心招待她的夏威夷豆裝盤，突然暴怒開罵，要求飛機開回登機門，再將座艙長趕下飛機，讓全國民眾氣得大罵她耍官威。

眼看事態越演越烈，趙亮鎬親上火線公開道歉，趙顯娥也辭去副社長一職，以示負責。但由於此案涉及《航空保安法》，檢調介入調查，同時限制趙顯娥出境。不久後，當時同在機上的二千金趙顯玟被發現傳了「一定會為姊姊復仇」的簡訊給趙顯娥，再度引起撻伐。

趙顯娥因違反《航空保安法》等4項罪嫌，2017年遭判10個月徒刑，但獲緩刑2年；2018年年底因涉嫌走私國外奢侈品、規避關稅，目前正接受調查，沒想到又爆出家暴醜聞，身陷離婚官司。

她的丈夫出面表示，已經隱忍趙顯娥多年，且在堅果門事件後，她的施暴頻率越來越高。現與妻子同為45歲的朴男今年2月向趙顯娥提出刑事訴訟，在訴狀中指控，妻子生氣時會勒著他的脖子大喊「去死！」更曾將平板電腦狠狠砸向他。此外，她還涉嫌虐待自己的親生兒子，只要兒子吃飯速度太慢，就會抓起餐具狂丟；若兒子不去睡覺，則以言語加以辱罵。

朴男還爆料，趙亮鎬及3名子女在家族醜聞爆發後，將手中家族企業持股都轉移至特定企業，將財產脫手，涉嫌強制執行免脫罪及違反職責罪。趙顯娥則反駁，婚姻破裂的主因是朴男酗酒，虐兒說法則根本是無中生有。

▲▼趙亮鎬的兒子趙源泰。（圖／翻攝自나무위키）

▲ 趙亮鎬的兒子趙源泰。（圖／翻攝自나무위키）

趙亮鎬現年43歲的兒子趙源泰現任韓航副社長，2005年因一起行車糾紛對77歲老婦人施暴，還曾對抗議民眾爆粗口。2018年韓航大小千金、董事長夫人醜聞相繼爆發後，趙源泰也跟著被起底，20多年前在資格不符的狀況下，以走後門的方式取得仁荷大學學籍，教育部也著手調查。

▲「大韓航空」二公主趙顯玟因潑水案，遭警方發出逮捕令。（圖／路透社)

▲ 韓航二千金趙顯玟。（圖／路透社)

韓航二千金趙顯玟現年36歲，2018年4月被爆在一場會議中不滿廣告公司員工的回答，一氣之下抄起瓶裝水，扔向對方臉上，要求他立刻離場。這起「潑水門」事件的現場錄音檔隨後曝光，可見趙顯玟當時不斷失控大吼、三句不離髒話，「X的」、「搞什麼啊你」、「你算什麼啊」、「我真的要瘋了」，震驚社會大眾。

消息指出，趙顯玟這類辱罵員工的脫序行為在公司裡「是常有的事」，在注重長幼關係的南韓文化之下，她甚至經常對年紀比父親還大的員工以非敬語破口大罵。爆料者更提到，「只要不合自己意思，（趙顯玟）發飆罵髒話都是基本配備。」趙顯玟隨後被撤除一切韓航職務。

▲「大韓航空」董娘李明姬到首爾地方警察廳 征接受訊問時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 李明姬到首爾地方警察廳接受訊問。（圖／達志影像／美聯社）

現年69歲的韓航董娘、一宇財團理事長李明姬2018年4月遭指控仗勢對員工施加肢體與言語暴力，2013年趙家自宅正進行裝修工程時，要求其中一名工人跪在地上，對他大聲飆罵，甩他巴掌又踢他小腿，高聲對他大吼，「我要開除你」、「這個像乞丐一樣的傢伙」、「給我出去」、「XX傢伙」。

李明姬日前才因涉嫌非法雇用菲律賓籍幫傭遭起訴，2015年一段喝斥家中菲傭的音檔也曝光，其中李明姬因為菲傭沒有把衣服拿進房間給自己，便開始大罵，「去死吧，妳這個乞丐般的傢伙！」即便菲傭低頭認錯，她還是不斷要求對方道歉並下跪，接著再度以可怕的聲音間聲嘶吼，全程長達15分鐘。

此外，李明姬及女兒趙顯娥、趙顯玟2018年12月爆出多次私帶在國外購買的奢侈品入境，自2009年4月至今，將1061件總價值約1.5億韓元（約新台幣411萬元）的名牌衣服、包包、首飾、鞋子、水果、碗盤等偽裝成韓航貨品，前前後後共犯案260次。

她們2013年1月至2017年3月間則走私132件價值達5.7億韓元（約新台幣1563萬元）的家具，浴缸、沙發等體積較大的貨品，不以個人名義，而是以韓航名義不實申報，共犯案30次。根據南韓現行法規，若走私被定罪，最高可判5年有期徒刑，併科最高逃稅金額10倍的罰金。

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關鍵字：大韓航空,怪獸家族,趙亮鎬,趙顯娥,趙源泰,趙顯玟,李明姬,日韓要聞

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