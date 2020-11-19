生命奇蹟！16位石雕家「雕刻過程」全公開　花蓮國際石雕藝術季邀民眾同樂

▲走過25年的花蓮國際石雕藝術季邀請16位國內石雕藝術家進行大型石雕創作，邀請民眾一起到現場欣賞。（影／即新聞）

地方中心／綜合報導

蘊藏著豐富石礦的花蓮，有著全台80%的石材資源，因此在花蓮各處可以見到由石頭打造出的美景。在這樣地理優勢下，「花蓮國際石雕藝術季」就此誕生，從1995年開始至今已經走過25個年頭，成為花蓮年度盛事，今年邀請16位石雕藝術家現場進行大型石雕創作，成果將在花蓮各地風景區展出，歡迎民眾一起到花蓮遊玩、近距離欣賞經過師傅巧手下誕生的生命奇蹟。

花蓮縣長徐榛蔚說，「花蓮的石頭，是這座城市的DNA，是上天獨賦的恩賜，也是貫穿森川里海的生命源頭」，舉辦花蓮國際石雕藝術季的目的不僅是希望舉辦一場屬於花蓮人文慶典外，更能邀請世界各地朋友到此相聚，向世界遞出「名片」。但今年受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，以往都會邀請國外藝術家前來共襄盛舉，所幸國內防疫有成，邀請了16位台灣石雕藝術家到這邊進行為期一個月的大型石雕創作，從10月24日開始到11月22日在花蓮縣文化園區戶外動工。

▼16位藝術家在戶外進行大型創作，民眾能超近距離欣賞所有過程。



本屆石雕主題為「石動曼波（Stone Mambo）」，聚焦在藝術家「賦予石頭生命力」的動態過程，就如同曼波之舞一樣，充滿優雅律動， 只見所有工匠在現場聚精會神的將一塊塊原本平淡無奇的石頭，透過鑽、磨等動作讓所有形象慢慢鮮活，長達一個月的創作時程全部開放民眾能近距離欣賞石雕藝術的每一個細節，當看到一件件石雕組裝成一個充滿生命力的藝術時，那種感動真的不言而喻。

對此，花蓮縣文化局長吳勁毅也分享，在全球受到疫情影響的狀況下，花蓮還能有這樣的活動真的「太幸福了！」。 而這次由台灣漫畫家蕭言所設計的吉祥物「黑熊努努」也是本次藝術季一大亮點，看著他呆萌外表就讓人想要跟牠親近，一起在花蓮大自然的環境中快樂遊玩。

▼由台灣漫畫家所設計的吉祥物「黑熊努努」也是一大亮點。

▼假日市集有各種表演等待大家去觀賞。

除了近距離欣賞藝術家雕刻外，假日也有市集及音樂表演，像是足上舞伶－楊立微虎劇團用雙足舞動各種物品、街頭藝人花式調酒丟瓶秀以及超過80個攤位市集能夠逛好逛滿，不只有在地咖啡店家現場烹煮的咖啡外，還有小吃、手作攤位等，都非常適合假日時帶著家人一同遊玩。吃飽喝足後，還有各式石雕靜態展覽等著大家一同去挖掘，像是玉里璞石藝術館展出「重返榮耀-花蓮縣石彫協會歷屆會長作品邀請展&薪火相傳-璞石畫創作聯展」等，石雕之美遍佈在花蓮北、南區各點。

花蓮國際石雕藝術季閉幕式將於11月21日在文苑路戶外創作營場地舉辦，屆時16位藝術家所創作的石雕將一字排開，讓所有民眾大飽眼福，之後也將陸續踏上新的旅程，移至花蓮境內各風景處設置，繼續將它們的生命力感染到花蓮每一處。

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花蓮國際石雕藝術季官方網站：https://www.hccc.gov.tw/stonesculpture/