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台中第3座社會住宅視野開闊、綠意盎然　副市長：連我也好心動

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▲▼台中市第3座社會住宅進行點交、簽約作業，副市長黃國榮到場見證，直說「連我都非常心動。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市第3座社會住宅進行點交、簽約作業，副市長黃國榮（左）到場見證，直說「連我都非常心動。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第3座社會住宅南屯精科樂活好宅3日進行點交、簽約及公證作業，副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場贈送禮品並向住戶道喜，黃說，窗外一片綠意且視野開闊，連他自己都非常心動，盧市長上任至今已完成490戶社宅，第1任任期內將以5000戶為目標，讓年輕人敢生、敢養，安心工作拚經濟。

▲▼台中市第3座社會住宅進行點交、簽約作業，副市長黃國榮到場見證，直說「連我都非常心動。（圖／台中市政府提供）

黃國榮在住宅處長許由興陪同下，逐一參觀南屯精科樂活好宅的各個房型，並且見證住戶點交、簽約作業，住戶鄭小姐開心的說，很幸運能抽到入住這麼漂亮的住宅，最滿意房間的陽台及窗外景色，也很喜歡室內附設的全新設備，感覺很棒。

▲▼台中市第3座社會住宅進行點交、簽約作業，副市長黃國榮到場見證，直說「連我都非常心動。（圖／台中市政府提供）

黃指出，盧市長非常重視社會住宅政策，在前市長胡志強、林佳龍時期已完成401戶，盧上任後繼續推動，上任至今短短1年半又完成490戶，第一階段以4年5000戶為目標，藉由提供便宜又優質的居住環境，鼓勵年輕人敢結婚、敢生育，並且在社會住宅內設置托嬰及托老中心，讓年輕人不必擔心父母、子女照顧問題，可以安心工作拚經濟。

住宅處說明，南屯精科樂活好宅是台中市第3座社會住宅，也是第1座由容積獎勵分回的案例，市府優惠第1年租金以5折出租，第2年6折，第3年7折，除了提供高品質住宅讓民眾入住外，也導入社會服務站，讓社福資源走進社會住宅。

台中市社會住宅興辦分2階段執行，第1階段以4年5000戶為目標，包括14處政府自建案、容積獎勵分回案、都市計畫回饋戶數，總計5008戶，預計2022年陸續完工；第2階段除正在辦理的西屯區國安段一期、烏日區新榮和段，以及沙鹿區平等段、霧峰區錦州段等2處原住民社宅之外，後續將持續進行社宅用地評估及規劃，以推升社宅數量，並以質的提升為興辦目標，讓社會住宅不只是好宅，更是理想住宅。

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