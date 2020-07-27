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全台第一座國際壘球運動園區動工　力拚2025世界女壘在台中

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▲全台第一座壘球運動園區在台中市外埔區動工。（圖／台中市政府提供）

▲全台第一座壘球運動園區在台中市外埔區動工，預計2021年完工。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府與中央共同出資2億元，在台中市外埔區興建的全台第一座國際壘球運動園區27日開工，預計2021年底完工，不但有助培訓棒壘球選手，也藉由舉辦國內外賽事，帶動地方發展，立法院副院長蔡其昌也說，將爭取2025世界盃女壘錦標賽在台中舉辦。

▲全台第一座壘球運動園區在台中市外埔區動工。（圖／台中市政府提供）

台中市副市長黃國榮表示，中華女子壘球代表隊近年在國際賽事屢創佳績，台中多所學校亦成立壘球隊，台中市在2014年更獲國際棒球總會認證為「世界棒球之都」，感謝中央補助1億2千萬元，市府自籌8千萬元，在外埔興建國際級的壘球運動園區，不但活化荒廢已久的陸軍鐵山營區，更能串聯海線周邊觀光自行車道，帶動甲安埔地區觀光發展。

▲全台第一座壘球運動園區在台中市外埔區動工。（圖／台中市政府提供）

壘球運動園區將興建地上2層建築物，包括1座標準壘球場、1座簡易練習場，主場館可容納外野看台800人、內野座位區1200人觀賽，簡易練習場則可提供棒壘選手基礎練習及活動使用。

中華民國壘球協會榮譽理事長的蔡其昌表示，台中外埔國際壘球運動園在他強力爭取下，經過2任市長林佳龍、盧秀燕，超過4年時間，蔡英文總統也大力支持，今天終於順利動工，他強調「運動不分藍綠」，在向行政院爭取1.2億元後，市府也編列0.8億元支持，中央地方攜手合作成就了這項「台灣第一」，這是台中市的驕傲。

蔡還說，明年底完工後，他將與現任理事長陳任邦共同爭取2025世界盃女壘錦標賽在台灣台中舉行，到時將吸引全球近20國蒞臨台灣，讓世界看見台灣、看見台中。

出席動土典禮除了黃國榮、蔡其昌之外，還有建設局陳大田、運動局長李昱叡、教育部參事周瑞、市議員李榮鴻、楊典忠、施志昌、中華職業棒球大聯盟馮勝賢秘書長、中華民國壘球協會理事陳任邦等人。

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