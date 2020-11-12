北大企管系70週年　賴清德明將以榮譽校友之姿現身致詞

▲台北大學企管系歡慶70周年系慶。（圖／翻攝國立台北大學網站）

記者崔至雲／台北報導

國立台北大學企管系是全台歷史最悠久且規模最大的企管系，該系將於明（13日）晚間６時在大直典華飯店舉行「70週年系慶之夜」，席開77桌，榮譽校友、副總統賴清德也將蒞臨現場。北大指出，賴清德將為北大企管系70週年系慶致詞開幕，席間冠蓋雲集，共同為培育出近二萬名專業管理人才的北大企管而慶賀。

北大說明，明晚除了北大校長李承嘉與校友總會理事長、圜達實業董事長林錫埼蒞臨致賀外，各界知名傑出系友亦紛紛到場祝賀，包括系友會榮譽理事長、崇越集團董事長郭智輝、現任理事長、樂天國際商業銀行董事長簡明仁，立法院委員王定宇、林昶佐，經濟部工業局局長呂正華、前彰化縣長翁金珠等知名產官學界人士。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北大提到，企管系創立歷史追溯自民國39年中央政府創立的「建國高級工商管理訓練班」，正式開啟國內工商管理與企業管理教育。經歷了數次改制，民國89年以國立台北大學企業管理學系的嶄新之姿，繼續培育具創新思維、卓越領導與國際觀的優秀管理人才。歷經70年卓越歷史，國立台北大學企管系不僅擁有最完備的師資與最完整的學制，系友人脈網絡綿密，廣布產官學研各領域，充分發揮所長服務社會，樹立北大企管系的卓越聲譽，傳承優良學風。

▲北大企管系系慶，賴清德將以榮譽校友之姿現身致詞。（圖／記者湯興漢攝）

北大說，2020年是北大企管系豐收的一年，在《Cheers》雜誌EMBA就讀意願調查評比榮獲全國第三名，再創高峰。此外，系友表現也深獲肯定，包括榮獲第二十屆「國立台北大學傑出校友」的立法院王定宇委員與國票金控魏啟林董事長，名列「哈佛商業評論」評選「2020台灣CEO100強」的崇越集團郭智輝董事長、京城銀行戴誠志董事長，榮獲「安永新興創業家獎」的創業家兄弟創辦人郭書齊與吳佩雯夫婦，或是榮獲2019金曲獎「最佳樂團獎」的閃靈樂團團長林昶佐委員，以及榮獲「2020金書獎」的前王品集團國際品牌高端訓總經理，都是在各個領域表現傑出的系友。

北大表示，企管系悠久的歷史累積了豐沛的系友資產，光是現任立委就有五位在為台灣人民服務，而匯集各界系友的「北大企管系慶之夜」提供了系友們盛大的交流平台，充分展現北大企管系龐大的無形系友資源。值得一提的是，於民國49年畢業的大學長們也出席七十週年系慶，雖然畢業六十年已屆一甲子，仍心繫母系的大小事，與母系一齊回顧過往，展望未來，為盛大的北大企管70週年系慶再添亮點。

