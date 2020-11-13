中職總冠軍賭贏仍行銷台中　賴清德喝天皇咖啡笑：蔡總統喝過沒

▲▼賴清德和盧秀燕打賭，雖然贏了賭注仍來行銷台中農特產品。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

副總統賴清德日前與台中市長盧秀燕打賭統一獅、中信兄弟誰會奪冠，賴若輸就須幫台中農產行銷，結果賴贏了賭注，13日仍來台中行銷農特產品，並品嚐大坑美食，賴說，他第一次來大坑，不但一次吃到10家當地餐廳的特色料理，還喝到日本天皇御用的大坑咖啡，他還開玩笑說，「不知道蔡總統喝過沒？」

▲▼賴清德大讚台中大坑美食，鼓勵國人多走出戶外，支持農業。

賴清德中午在台中副市長陳子敬陪同下，首站參觀大坑「文心蘭生產外銷產銷包裝場」，他手捧文心蘭合影，為台中花農讚聲說，指台中文心蘭產量全台第一，銷往世界各地，去年更攻佔日本市佔率9成，深受日本消費者喜愛，是妝點家中的最好選擇。

賴、陳等人接著前往榮獲米其林必比登推薦的大坑美食，賴說，桌上10道菜全是在地10家特色餐廳的料理，他第一次來大坑，深深被美食、美景吸引，在疫情衝擊國際旅遊業之下，雖然政府提出振興措施，但他也呼籲國人多走出戶外，採購特產品，支持農業。

賴還以台南東山為例，東山和大坑雖然都有咖啡、柑橘、蜂蜜，但各有不同特色，不過大坑農特產品比較集中，他還開玩笑說，大坑咖啡曾經是日本天皇御用咖啡，「不知道蔡總統喝過沒？」

農業局說明，台中咖啡栽培面積約46.65公頃，日治時期，日本人選中大坑頭嵙山（中正露營區一帶）作為生產咖啡基地，產出的咖啡烘焙後風味特佳，獲得日本天皇及皇室喜愛，被指定為日本皇室的御用咖啡。

陪同賴清德行銷農特產品者，還有立委莊競程、何欣純、張廖萬堅、市議員曾朝榮等人。

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