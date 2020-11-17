熊貓外送員失控「騎」上麻油雞櫃台　網：每分錢都是淚…

▲桃園市粉紅雄包紀姓外送員16日晚間在龜山區復興一路取貨時，機車突然失控騎上麻油雞店櫃台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「心事誰人知？」桃園市紀姓熊貓外送員16日晚間接單後趕往龜山區復興一路一家麻油雞店取貨時，突然失控連人帶車騎上櫃台，當場稀哩嘩啦撞壞一堆碗盤，把店員與客人嚇了一大跳，剛好有路過網友拍照上傳臉書，引發網友熱議「外送員每分錢都是淚、都是血汗錢…」，警方到場後發現紀姓外送員與店家都無人受傷，一場虛驚。

▲桃園市粉紅雄包紀姓外送員16日晚間在龜山區復興一路取貨時，機車突然失控騎上麻油雞店櫃台，導致碗盤砸落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，29歲的熊貓紀姓外送員，16日晚間8時57分騎車到龜山區復興一路麻油雞店取貨，突然失控連人帶車衝上麻油雞店櫃台，機車斜插在櫃檯上方，將櫃檯上碗盤、湯匙筷子等撞得跌落滿地，也把店員與客人嚇了一大跳，整個過程剛好被路人拍攝上傳臉書。

不少網友說：「外送員辛苦賺血汗錢」、「想多賺點錢，但還是要小心…外送員每分錢都是淚…」等語。

▲桃園市粉紅雄包紀姓外送員16日晚間在龜山區復興一路取貨時，機車失控騎上麻油雞店櫃台，撞擊力道還導致磁磚脫落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局交通分隊小隊長余志偉說，紀姓外送員騎機車取貨時，疑似機車突然失控衝撞麻油雞店櫃台，還好紀姓外送員、店員僅受到驚嚇，現場無人員受傷，應該是操控機車不慎釀禍，籲請外送員騎車取貨時應該小心謹慎，注意自身與行人安全。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

►他持鐵筷抵住舍監頸部...逼見老闆 員警制伏搜出「真正原因」

►車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛 判賠10萬修車費

►快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭 客人找到了