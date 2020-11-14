快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區金陵路某家百貨商行13日發生烏龍結帳案，當時一名女店員幫顧客開立發票，但忙中有錯，將一條219元充電線誤打成21萬9219元，直到晚間結帳時才發現這筆烏龍款項。事後，店員焦急在臉書《我是平鎮人》發文求助。員警發現後，主動追查顧客車號，短短30分鐘就順利尋回，讓業者感動不已，也讓廖姓女店員喜極而泣。

▲平鎮警分局宋屋所員警蔡孟志（右）14日主動尋回吳姓顧客（中），讓林姓店長（左）感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲事發當下，業者緊急在店前張貼告示，希望尋回發票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，廖姓女店員13日下午2時許在櫃檯幫客人結帳，因為忙著幫前一位客人測試電器商品，未注意結帳金額連續誤植2次，將原本219元的充電線誤植為「219219元」，瞬間多了一千倍。林姓店長晚間打烊結帳時，發現營業金額有誤，調閱明細後發現這起烏龍結帳，其中廖姓女店員擔心要繳付上萬元營業稅，更是整晚睡不著。

▲發票順利尋回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓店長說，女店員一時忙碌打錯發票，後來緊急上臉書《我是平鎮人》粉絲專頁貼文，希望消費者盡速換回發票，平鎮警分局宋屋派出所警員蔡孟志在網路巡邏發現後主動幫忙，透過店家提供顧客車號，很快找到是吳姓顧客，經電話連繫後，吳姓顧客同意立即送回發票，全程花費30分鐘。

林姓店長14日上午發現警方帶著吳姓顧客前來更換發票開心不已，感動得向吳姓顧客與警方致謝，並向吳姓顧客承諾爾後來購買商品一定會有折扣優惠。廖姓女店員見狀喜極而泣，開心自己不用支付上萬元營業稅，放下一顆懸著的心，也說以後結帳時一定會更小心。

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