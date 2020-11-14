　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區金陵路某家百貨商行13日發生烏龍結帳案，當時一名女店員幫顧客開立發票，但忙中有錯，將一條219元充電線誤打成21萬9219元，直到晚間結帳時才發現這筆烏龍款項。事後，店員焦急在臉書《我是平鎮人》發文求助。員警發現後，主動追查顧客車號，短短30分鐘就順利尋回，讓業者感動不已，也讓廖姓女店員喜極而泣。

▲桃園市平鎮區一家百貨商行13日晚間店員烏龍結帳，將219元充電線誤打成219219元，14日平鎮警分局宋屋所員警蔡孟志（右）發現後主動尋回吳姓顧客（中），林姓店長（左）感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲平鎮警分局宋屋所員警蔡孟志（右）14日主動尋回吳姓顧客（中），讓林姓店長（左）感謝不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區一家百貨商行13日晚間店員烏龍結帳，將219元充電線誤打成219219元，業者緊急在店前張貼告示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲事發當下，業者緊急在店前張貼告示，希望尋回發票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，廖姓女店員13日下午2時許在櫃檯幫客人結帳，因為忙著幫前一位客人測試電器商品，未注意結帳金額連續誤植2次，將原本219元的充電線誤植為「219219元」，瞬間多了一千倍。林姓店長晚間打烊結帳時，發現營業金額有誤，調閱明細後發現這起烏龍結帳，其中廖姓女店員擔心要繳付上萬元營業稅，更是整晚睡不著。

▲桃園市平鎮區一家百貨商行13日晚間店員烏龍結帳，將219元充電線誤打成219219元，所幸警方協助後尋回誤植發票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲發票順利尋回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓店長說，女店員一時忙碌打錯發票，後來緊急上臉書《我是平鎮人》粉絲專頁貼文，希望消費者盡速換回發票，平鎮警分局宋屋派出所警員蔡孟志在網路巡邏發現後主動幫忙，透過店家提供顧客車號，很快找到是吳姓顧客，經電話連繫後，吳姓顧客同意立即送回發票，全程花費30分鐘。

林姓店長14日上午發現警方帶著吳姓顧客前來更換發票開心不已，感動得向吳姓顧客與警方致謝，並向吳姓顧客承諾爾後來購買商品一定會有折扣優惠。廖姓女店員見狀喜極而泣，開心自己不用支付上萬元營業稅，放下一顆懸著的心，也說以後結帳時一定會更小心。

►「即日起，我退出老化黨。」

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

YT影音版

【更多新聞】

►桃園市環保局清潔隊員第二階段筆試　1378人搶350個名額

►車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

►飆速近百撞翻左轉小貨車！駕駛未繫安全帶慘死　飆車男下場曝…

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
車次曝光！台女搭高鐵途中獲確診新冠　列車送基地「深度消毒」
老公懼高「興奮趴懸崖邊」　陸孕妻被推落生還：他下手前還親我
終於換iPhone 12！他內心暗爽「洗完澡」臉秒垮...只
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

淡大男墜樓受困「木棧道」　手腳骨折、氣胸轉加護病房治療

車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

幹嘛不從後門上？2男公車擂台對戰　他被巴頭反擊...踹下車毒打

快訊／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」受困　手腳嚴重骨折

經商失敗欠債…台南男心情不好竟「放飛自我」！落單女見這幕嚇傻

「誠信碗粿」擺攤1小時800碗全賣光！　服務處急喊：別再排隊

酒駕撞死焊接工…他坦承「喝茫了」腿軟下跪！檢裁定5萬元交保

僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

豆花妹自曝「被唐禹哲載去找阿璞」！　乾媽王彩樺認可他「是100分女婿」

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

淡大男墜樓受困「木棧道」　手腳骨折、氣胸轉加護病房治療

車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

幹嘛不從後門上？2男公車擂台對戰　他被巴頭反擊...踹下車毒打

快訊／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」受困　手腳嚴重骨折

經商失敗欠債…台南男心情不好竟「放飛自我」！落單女見這幕嚇傻

「誠信碗粿」擺攤1小時800碗全賣光！　服務處急喊：別再排隊

酒駕撞死焊接工…他坦承「喝茫了」腿軟下跪！檢裁定5萬元交保

僅27週院外產出...女嬰包羊膜命危！消防急救援　3年後她暖心道謝

在台大「關懷學生團」臉書歪樓宣傳被罵爆！　焦糖哥哥粉專暫關閉

搭高鐵途中台女接獲確診新冠！　送基地「深度消毒」車次曝光

老公被霸占！小三擺「宮鬥囂張臉」　她痛心坦承：自己寵的

火星恢復順行！獅子座「愛神圍繞」戀愛運爆棚

見證馬麻幸福！「超萌花童」叼戒走紅毯　暖心獻吻祝幸福

愛喝酒小心！醫揭「殺光精蟲」5日常習慣…警告：害精子變畸形

新社花海＋國際花毯節登場！賞花「交通全攻略」出爐

Ella生產過程影片曝光！　老公淚吻剪臍帶「謝謝妳」...Selina、Hebe全哭翻

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

鍾麗緹穿短裙網襪「扭腰抖臀」熱舞片曝光！　網被辣翻：太會跳

社會熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

即／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」

男女Uber後座口愛　司機崩潰求救

員林清潔隊「海派哥」　突借百萬輕生亡

即／台大男學生頂樓墜落　5天釀2死1重傷

台中業務撞死焊接工「認喝茫」　家屬怒：爸爸沒了

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

快訊／彰化清潔隊員燒炭亡！妻嚇傻

機車擦撞！台南女騎士墜排水溝亡

恐怖電線勒脖子　桃園女騎士慘摔

更多熱門

相關新聞

豪放女領貨「頸部以下空一大片」　貨運員害羞

豪放女領貨「頸部以下空一大片」　貨運員害羞

輝瑞（Pfizer）與德國生物技術公司BioNtech合作研發的新冠肺炎（Covid-19）疫苗有效率達到90%，並爭取FDA的緊急授權，最快12月可以開始施打，4月可以廣泛施打。美國總統川普也在玫瑰園開記者會表示，從輝瑞訂購2000萬劑疫苗，12月就可以供民眾施打，但是疫苗不會給紐約州。

陸冷凍食品外裝驗出病毒　食藥署擬建議外包裝消毒

陸冷凍食品外裝驗出病毒　食藥署擬建議外包裝消毒

陳時中談牛肉麵：美牛不等於萊牛

陳時中談牛肉麵：美牛不等於萊牛

只差1.4萬票！喬治亞州啟動手動驗票

只差1.4萬票！喬治亞州啟動手動驗票

酒駕男撞死人坦承「喝茫了」下跪有悔意！檢裁定5萬交保

酒駕男撞死人坦承「喝茫了」下跪有悔意！檢裁定5萬交保

關鍵字：

粗心店員誤植發票成千倍影音

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

清純女師挺孕肚哺乳也偷吃　辦公桌「愛的打卡」全校散播愛

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

更多

最夯影音

更多
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面