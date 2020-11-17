他持鐵筷抵住舍監頸部...逼見老闆　員警制伏搜出「真正原因」

▲桃園市龜山區泰籍移工江姓男子今年4月間不滿公司管理方式，竟持鐵筷挾持王姓舍監要求見老闆，俟員警到場後將其制伏送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市某電工機械工廠任職的泰籍移工江姓男子，因不滿公司管理方式，今年4月間在宿舍外持一雙鐵筷陸續抵住王姓舍監的頸部、腰部，喝令王不得回頭往後看，並要求見公司老闆，同仁見狀報案，員警趕抵後把江制伏逮捕，還搜出毒咖啡包；桃檢17日偵結依妨害自由等罪嫌將江男起訴。

檢警調查，43歲的泰籍移工江姓男子（中文譯音）來台工作數年，今年4月10日上午10時許，在龜山區公司宿舍附近，看見王姓舍監在宿舍前，江突持一雙鐵筷抵住其頸部，抓住衣領與腰部等處，喝令王帶他去見公司老闆，還不准王往後看，王因害怕只能照辦。

途中碰到公司外籍移工蔡姓管理人員勸說不要衝動，會請老闆過來了解狀況，江則喝令王坐在宿舍2樓的樓梯上，公司護理師到場勸說請江放下鐵筷遭拒，龜山警分局大埔派出所員警到場，將江制服並扣下鐵筷，另外還搜出毒咖啡包等證物，警方懷疑江可能是吸食毒咖啡包後情緒失控犯案，偵訊後移送桃檢偵辦。

泰籍江姓移工坦承犯行，辯稱因不滿公司管理方式才想出這種激進方式想見公司負責人，也坦承持鐵筷挾持王姓舍監頸部與腰部，檢方根據受害人王姓舍監、蔡姓等公司人員作證，以及鐵筷等證物，偵結依剝奪他人行動自由與毒品等罪嫌提起公訴。

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