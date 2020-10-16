花蓮轎車衝檳榔攤！3桶瓦斯噴飛狂冒恐怖白煙　路人神閃躲過死神

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮台9線278.45公里南下車道，16日凌晨發生一起自小客車自撞意外，小客車在彎道轉彎時失控撞擊路旁檳榔攤並波及桶瓦斯，再撞上路旁電線桿，導致瓦斯桶瓦斯大量噴出，所幸沒有發生氣爆情形，一名路人則與死神擦身而過，小客車駕駛及乘客計2人受到挫傷，經送醫無大礙。

▲自小客車撞向路旁檳榔攤波及瓦斯桶最後再撞向電線桿，整個車頭全毀。（圖／玉里分局提供，下同）

邱姓駕駛人開車從台9線由北向南行駛，16日清晨6點多途經玉里大橋頭左轉時，不明原因失控撞上路邊檳榔攤，一旁瓦斯桶遭撞後飛到10多公尺遠的車道上，洩出大量瓦斯，幸虧未釀氣爆，駕駛及乘客2人僅受輕傷，送醫後沒有大礙。

▲檳榔攤營業攤車也被撞到解體消失一般。

車禍撞擊力道猛烈造成小車車頭全毀，檳榔攤營業攤車也被撞到解體，飛到路肩，遭波及的3桶瓦斯桶在強力撞擊下，瓦斯桶氣閥變形、當場洩出大量瓦斯，其中1桶噴飛到10多公尺遠的南下車機慢道上，還持續洩出瓦斯氣體，還好因為早上省道車流量少，未釀成爆炸意外事故。

▲瓦斯桶內瓦斯外洩噴出大量白色氣體。

消防隊獲報趕往現場，發現攤位內沒有人，小客車邱姓駕駛有胸悶及左手擦傷，車上李姓乘客同樣受到挫傷，2人被送往玉里慈濟醫院，沒有生命危險。

警方表示，邱姓駕駛酒測並未發現酒駕，駕駛也表示並未疲勞駕駛，肇事原因還待深入調查釐請。

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