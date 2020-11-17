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奇美醫院攜手奇美博物館共推「藝術治療」　幫助思覺失調病友穩定心情覺察自我

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▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美集團創辦人許文龍曾說，醫院與博物館是奇美集團留給台灣社會永續存在的禮物，因為擁有強健身體與美好心靈才是幸福人生；奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「藝術治療」計畫係以一系列藝術課程，提供思覺失調症病友，練習情感表達、活化記憶與覺察自我。不少病友上完課笑容變多，紛紛表示原來自己也可以創作藝術，「讓我的心情進步了。」

藝術在創造與分享的同時，不僅傳達美感，也使個人思考與情緒得以沉澱，其獨特性被用以發展成近代的藝術治療。藝術治療提供一種非語言的溝通方式，安全不具威脅性的表達空間，協助個案表達自我、內在溝通和自我成長的機會，成為「身、心、靈」全人醫療最佳的整合觸媒之一。「藝術治療」近年來被廣泛運用在各種疾病的治療上，其中以精神疾病最為常見，此次醫院與博物館的合作計畫，即以備受關注的精神疾病「思覺失調症」病友為對象。

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該合作計畫緣起於奇美醫學中心精神醫學部的提議，奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠，某次看見奇美博物館設計的國小藝術修復課程，便主動接洽館方，討論能否合作推出藝術治療課程，提供思覺失調症病友學習的機會，雙方一拍即合。從2019年9月開始發想、討論，並承蒙奇美醫學中心院內全人照護計劃的支持，中途受疫情影響，直至2020年7月真正落實。

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次課程共有「藝術修復、摺紙創作、繪畫」三大主題，從7月起至12月為期半年、共17堂課。負責課程安排的奇美博物館展示教育組專員林雅琦表示，為了增強病友信心、減少挫折感，課程設計上皆為病友做了特殊調整，例如簡化操作步驟、拉長練習時間等，讓病友可以一步步在藝術創作中得到療癒。同時，透過奇美醫學中心臨床心理師的引導，讓病友學習情感表達、活化記憶與覺察自我。

奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠表示，近年來社會重大案件的報導，常讓思覺失調症病人與其家屬承受污名的影響。多數民眾對此病甚至存在極大偏見。其實，思覺失調症（舊稱精神分裂症）是一種可治療的大腦疾病，除了精神症狀如幻覺、妄想的干擾外，對病人影響更深遠的是疾病所致的認知功能損傷，負性症狀如動機減弱、情緒表達困難、社交與興趣下降等，成為回歸工作與就學的主要障礙。藝術治療恰好是個合適的方式，透過非口語的互動，探索自我、增進表達，在治療過程中，慢慢提升病人自尊，重拾回到社會的自信。

藝術治療課程進行至今，已得到許多病友的回饋。奇美博物館展示教育組專員林雅琦指出，一開始學員表情比較漠然，但上了幾堂課後便能開懷大笑，甚至出現期待上課的情緒；有些表現好的學員更會指導他人，彼此之間產生更多交流的機會；此外，不只一位病友對於「原來我也可以創作藝術」感到欣喜。

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

17日奇美醫院與奇美博物館特別舉辦了一場成果發表會，現場將病友的作品透過展覽方式呈現，學員們用心而細膩的創作令人動容；發表會同時也進行一堂繪畫課，每位學員認真作畫，看起來十分投入。

奇美集團創辦人許文龍曾說：「一百年後，希望留給台灣永續存在的，一是奇美醫院，一是奇美博物館。畢竟，人要過得幸福，追求幸福人生，最終還是要回到健康的心靈和強健的身體。這可說是我一生的志業。」此次醫院與博物館的合作，完全體現了許創辦人的精神。奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠強調，此計畫只是一個開端，期盼未來可以持續整合資源，提供民眾更多服務。

▲奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館館長郭玲玲表示，感謝奇美醫院給予博物館服務病友的機會，藝術本是療癒社會的良方，博物館除了提供藝術教育資源，也努力讓藝術融入民眾生活，希望透過藝術陪伴能夠滋養民眾心靈、幫助精神平穩，為家庭及個人帶來幸福力量。

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