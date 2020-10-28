奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年台灣陸續發生養護中心、醫院等場所火警傷亡憾事，第一時間場所本身的自救應變非常重要，奇美醫院樹林院區主要收治精神科之病患，樹林院區高級專員周榮美擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，獲選台南市消防局年度優良防火管理人。

樹林院區高級專員周榮美，協助院方推動制定「住院病人安全檢查之管理辦法」及「縱火防範措施作業辦法」，院方並把每位員工操作消防設備的能力及相關院內危機處理能力列為年底考核，甚至結合院內企劃管理部、安全衛生管理室、總務室、工務室、護理部成立「用電安全小組」及「聯合稽查小組」，針對全院用電、消防設備及公共安全之設置等情形，實施預防管理與查核，以落實預防火災、地震及其他災害之目的，並達到保障病人、家屬及員工生命安全與健康，種種的防災防火作為，讓周榮美獲選台南市消防局年度優良防火管理人，於10月28日由第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力。

台南市消防局第七大隊至現場驗證奇美醫院樹林院區的緊急應變能力，模擬夜間於醫院4樓大會談室發生火災時，以「大夜班人力」辦理夜間自衛消防編組應變演練，考驗樹林院區如何運用7名護理人員及照護員，利用消防設備及防火區劃來引導4樓20名病人疏散及3樓20名就地避難，並與119指揮中心、轄區消防分隊及大隊進行火災現場狀況交接及確認院區疏散情形。

消防局第七大隊長黃輝林表示，為建立各類場所管理權人「自己財產，自己保護」之觀念，透過模擬最危險及最少人力情境進行演練，核算起火等區劃的界限時間與實測時間相較，可驗證各場所訂之消防防護計畫自衛編組能力是否足夠，來找出危險因子及可能改善方案，進而提供院方相關的建議，協助醫院打造更安全的醫療照護環境。

消防局始終秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在此也呼籲各場所應定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。

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