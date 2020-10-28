　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年台灣陸續發生養護中心、醫院等場所火警傷亡憾事，第一時間場所本身的自救應變非常重要，奇美醫院樹林院區主要收治精神科之病患，樹林院區高級專員周榮美擔任防火管理人期間，防災防火作為優異，獲選台南市消防局年度優良防火管理人。

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

樹林院區高級專員周榮美，協助院方推動制定「住院病人安全檢查之管理辦法」及「縱火防範措施作業辦法」，院方並把每位員工操作消防設備的能力及相關院內危機處理能力列為年底考核，甚至結合院內企劃管理部、安全衛生管理室、總務室、工務室、護理部成立「用電安全小組」及「聯合稽查小組」，針對全院用電、消防設備及公共安全之設置等情形，實施預防管理與查核，以落實預防火災、地震及其他災害之目的，並達到保障病人、家屬及員工生命安全與健康，種種的防災防火作為，讓周榮美獲選台南市消防局年度優良防火管理人，於10月28日由第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力。

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第七大隊至現場驗證奇美醫院樹林院區的緊急應變能力，模擬夜間於醫院4樓大會談室發生火災時，以「大夜班人力」辦理夜間自衛消防編組應變演練，考驗樹林院區如何運用7名護理人員及照護員，利用消防設備及防火區劃來引導4樓20名病人疏散及3樓20名就地避難，並與119指揮中心、轄區消防分隊及大隊進行火災現場狀況交接及確認院區疏散情形。

▲台南市消防局第七大隊大隊長黃輝林，代表消防局長李明峯頒贈獎牌予奇美醫院副院長鄭天浚，期許持續提升醫院場所防火管理能力，及進行消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊長黃輝林表示，為建立各類場所管理權人「自己財產，自己保護」之觀念，透過模擬最危險及最少人力情境進行演練，核算起火等區劃的界限時間與實測時間相較，可驗證各場所訂之消防防護計畫自衛編組能力是否足夠，來找出危險因子及可能改善方案，進而提供院方相關的建議，協助醫院打造更安全的醫療照護環境。

消防局始終秉持著市長黃偉哲「做得更好，過得更好」的施政理念，在此也呼籲各場所應定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工，管理權人應於開工前3天提報施工中消防防護計畫至當地消防機關備查。

・完全不用擔心肌膚長痘

ET快訊
獨／Sandy接手7個月《2分之一強》驚傳收攤！　電視台回應
快訊／桃園欣興電子大火「7消防員送醫」　疏散2000員工仍悶
孕婦開紅BMW載孕婦！突連環撞「5車損7人傷」…肇事原因曝
驚悚撞擊畫面曝！「廣告童星」等紅燈遭廂型車撞捲車底…躺地身亡
快訊／知名「廣告童星」遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
登錄送200元購物金　寵物雲網路商城早鳥會員募集中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020黑面琵鷺保育季系啟動　全台親子民眾前來台南賞黑琵

2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

海邊發現男子遺體　台南海巡緊急處置通報高雄檢警查處

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁：傾聽早熟情緒

宣導青少年反毒反車手　屏東潮州警無所不在

大台南交通教育主題館超進化　全館即日起開放民眾預約參觀

山上花園水道博物館雙喜臨門 入園人數破70萬+國家文化資產保存獎

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

2020黑面琵鷺保育季系啟動　全台親子民眾前來台南賞黑琵

2020桃園花彩節楊梅展區搶先開幕　免費搭熱氣球高空賞花

奇美醫院樹林院區　周榮美獲選優良防火管理人　

走進菜市場「買菜兼看展」　竹蓮市場開展

海邊發現男子遺體　台南海巡緊急處置通報高雄檢警查處

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁：傾聽早熟情緒

宣導青少年反毒反車手　屏東潮州警無所不在

大台南交通教育主題館超進化　全館即日起開放民眾預約參觀

山上花園水道博物館雙喜臨門 入園人數破70萬+國家文化資產保存獎

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

第十二屆YAMAHA CUP北一區預賽賽程

日職／王柏融代打1打席　3球遭152公里速球三振

蕭亞軒想念去世媽媽！　黃皓溫柔1句話…她瞬間淚崩：這是女生最希望的呵護

胡一天《小風暴》腹黑男友激吻喬欣！嘴上沾滿口紅「耳朵瞬間紅」

愛吃燒烤！30歲男：肛門有東西　醫驚見「香菇爆卡腸」已經第二期

第十二屆YAMAHA CUP中區預賽賽程

獨／Sandy接手7個月《2分之一強》收攤！　電視台回應了

導演邊剪邊哭　《親愛的房客》超珍貴漏網鏡頭大公開！

中信盃黑豹旗／暫代教練陳麒晉挺八仙塵爆3年復健　更落實永不放棄

快訊／「豐年果糖」廣告童星遭廂型車衝撞　捲入車底當場慘死

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

百年摸乳巷毀了！被噴漆：潮X屁孩

7人2車夜遊溯溪！他目睹滅頂嚇慘

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

貧病家戶待救援　花蓮民代提供物資渡難關

國小女童站街頭拒上學　基隆暖警逗笑解心愁

花蓮婦4肢癱瘓　職能治療走出封閉人生

水情吃緊　農水署桃管處發現首起盗水

《十二碗菜歌》桃園場　免費看免費吃

台南市空品改善成效亮眼

第四屆國際青年創意美學比賽　桃園競逐

夫天天探望　婦昏迷300天奇蹟甦醒

花蓮環保宣傳車變身市集　校園二手物延續生命

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

正妹遇家暴失婚　改當網紅創業年收千萬

更多熱門

相關新聞

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣

東成醬油贈5000份熱食為奇美醫院打氣

「東成醬油」公司，體恤奇美醫學中心醫護人員為新冠肺炎（武漢肺炎）防疫所做的辛勞付出，特地準備5000份白曝豬腳麵線及幸福茶葉蛋，24日起分批送至奇美醫學中心，市長黃偉哲讚東成不只醬油好吃，更是溫暖企業，特頒感謝狀予東成醬油公司董事長鄭登奇表揚義舉，東成總經理鄭旭峰也到場為醫護人員打氣。

病人安全我會應

病人安全我會應

精子陣亡！「睪固酮低下」8疾病上門

精子陣亡！「睪固酮低下」8疾病上門

10歲男童遭「破裂洗手台」斷動脈、神經

10歲男童遭「破裂洗手台」斷動脈、神經

奇美醫院剪紙展　療癒病友

奇美醫院剪紙展　療癒病友

關鍵字：

奇美醫院樹林院區周榮美防火管理人　

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

「專為地方媽媽設計」網近看笑翻

SWAG夢夢媽身分曝光　是文大知名麵店老闆

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

快訊／「豐年果糖」童星遭廂型車衝撞　捲入車底慘死

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

爆劈腿分手小8！嚴爵激吻「台大高材生正妹」

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

劉品言點名民宿5缺失：好自為之

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

謝佳見「身家破百億」驚人家世起底！

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

浩子出道17年換新造型！「瀏海長到能旁分」

急診醫男友曝光　家人同事全知道

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面