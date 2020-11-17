行政院奉送藍營滿滿彈藥　牛肉麵之亂把美豬議題打到歪樓

▲行政院長蘇貞昌品嚐牛肉麵，並向牛肉麵店家致歉。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對「牛肉麵之亂」，綠營黨內人士認為，政院的失誤，奉送國民黨滿滿「彈藥」，這題勢必延燒到22日抗議美豬進口的「秋鬥上街」，但他認為藍營已抹黑符合網路時代，清晰政策說明的工具，未來在假訊息澄清、政策圖卡，勢必會被輕易扣上「網軍製圖」的帽子；同時本應是「台美貿易」的美豬議題，也被打歪成「食安政治題」，如何導正議題節奏，無非考驗執政團隊。

事實上，在丁怡銘引起牛肉麵之亂時，即便他是行政院長蘇貞昌的愛將，還是被叫到辦公室「大洗臉」，趕緊啟動滅火動作，火速到牛肉麵店致歉，還自掏腰包訂購100份，但又意外爆出「打統編」的烏龍，這讓蘇貞昌無奈只好親自出馬，換他親自到店內致歉。

起初，蘇貞昌確實是站在長官惜才的角度，想替丁怡銘的這一次失誤扛下來，一起撐過這段風雨；但即便是他親自登門致歉，效果仍不彰，這讓團隊、特別是丁怡銘自知，他自己已是「負標籤」，身為政治幕僚無法為團隊加分時，就要自動退出戰場，所以才堅持向蘇貞昌請辭。

對於蘇貞昌硬撐了4天最後還是「揮淚斬馬謖」，黨內人士表示，國民黨這波操作確實成功，把美豬進口的議題，從專業難懂的「台美貿易」角度，硬是轉成政治的「食安問題」，這讓自家人都難提槍迎戰。

此外，黨內人士分析，國民黨成功把「小編」、「製作圖卡」，這些本來應該是讓廣大民眾，能在網路資訊快速的時代，能清楚理解政策、政府態度，甚至澄清假訊息等立意良善的新穎手法，抹黑成惡意攻擊的「網軍」。

黨內人士說，對於國民黨而言，目的不外乎是「破壞」政府有力、清晰的政策說明工具，接下來政府不論打什麼議題，直接扣上「製圖」、「網軍」的帽子，就可以打泥巴戰了，再多理性、專業討論都顯得不重要。

黨內人士指出，「牛肉麵之亂」的議題，至少延燒到22日，甚至激起國民黨抗議美豬進口「秋鬥上街」的鬥志，此事件無非是替國民黨填充「彈藥」。於此同時，往後政府在假訊息澄清、政策圖卡的可信度要如何重建，以及本來應是「台美貿易」的美豬議題，硬是被打歪成「食安政治題」，接下來如何導正找回議題節奏，確實會是個考驗。

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