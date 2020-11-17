周玉蔻號召拒吃「皇家」！　宅神譙「跟強盜沒兩樣」：下流的邏輯

▲宅神批周玉蔻。（圖／翻攝自朱學恒臉書）



記者黃可昀／綜合報導

資深媒體人周玉蔻號召「拒吃皇家牛肉麵」，批評店家落井下石、不厚道，力挺行政院發言人丁怡銘。對此，「宅神」朱學恒也發表了個人看法，老闆用了一輩子的時間努力煮出完美牛肉麵，卻被發言人不實的指控打擊、抹黑，明明是受害者還反過來被檢討，「鄉親啊，你見過比這個更下流的邏輯嗎？」

丁怡銘先前發布冠軍牛肉麵使用「萊克多巴胺美牛」的假消息，風波越鬧越大，15日下台負責。周玉蔻在臉書表示，「丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事」，更痛批皇家牛肉麵大賺爭議財，竟還對丁怡銘落井下石，「光是萊劑0.001（不也是萊劑牛嗎）就了不起？也太廉價了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周玉蔻力挺丁怡銘，批牛肉麵老闆不厚道。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）



周玉蔻的言論讓原本快要平息的風波再度被掀起，宅神也看不下去，在粉專砲轟「有這樣的側翼，跟強盜有甚麼兩樣？」老闆陳家斌和爸爸花了27年才做到現在的規模，卻被發言人毫無查證的謠言擊垮，直到提出檢驗報告才捍衛住自家商譽，「但沒人跟真正受害的陳家斌道歉」。

他也提到，丁怡銘下台前秀出一封簡訊，聲稱皇家牛肉麵的老闆傳簡訊鼓勵他，並且已經獲得店家的原諒，「但陳家斌千不該萬不該，說了實話：那簡訊不是他傳的」，其實簡訊是陳家斌爸爸傳的，「最後，只因為陳家斌讓政府的發言人下台了，惡毒的側翼就說要抵制他，因為陳家斌被抹黑賺了很多錢，應該要知恩圖報才對。」

宅神怒批，陳家斌被抹黑，且從頭到尾沒收到當事人、行政院長或任何立委的道歉，甚至還要被側翼抵制，「要這樣被欺負，我們找強盜就好啦，強盜至少還要蒙個面，有點羞恥之心。」

網友也指出，「他爸爸到底有什麼立場代替兒子接受道歉」、「連報告都不會看，超好笑」、「兒子店被洗板，跑去跟老爸的店道歉，搞什麼啊」、「一個拿了這麼多獎項的優質店家，就這樣被消磨了熱情。」