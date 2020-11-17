前國防部長盼恢復徵兵　怨寫信給蔡英文 ｢回都沒有回｣

▲「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中共機艦不斷擾台，前國防部長蔡明憲今（17日）公開呼籲總統蔡英文儘速召開「國防改革會議」，並恢復徵兵制。不過，蔡明憲也抱怨，他為了國防改革，曾寫了3次信給蔡英文，但「連回都沒有回！」

民進黨立委黃國書17日上午在立法院舉行「面對中共對台灣文攻武嚇及美國總統選舉變局，台灣在國安及國防政策如何因應及調整？」記者會，出席人員除了蔡明憲外，還包括前空軍副司令張延廷、前國防大學政戰學院院長余宗基。

蔡明憲認為，中共放軍未來恐陸續封鎖台海的機，影響台海交通我防衛縱深；中共戰機、戰潛艦、飛彈，侵犯台灣領空領海及我鄰近空海域，以遂行以武謀統計謀；中共運用其第五縱隊及同路人，在台遂行其斬首行動，破壞電力通訊交通基礎建設，及煽惑群眾暴動，擾亂台灣政治、社會及經濟秩序。

他建議，應強化並深化防衛固守、重層嚇阻的有國防戰略，擴大堅守自我防衛至台灣中線，必要時可有效打擊敵侵犯源頭，以達有效嚇阻能量。強化國艦國造，及研發部署飛彈嚇阻能量，提升速度及預算。

同時，他也建議恢復徵募兵並行制，以擴大充足兵源及建立充足必要戰力，強化全民國防與全民及後備防衛能量，以凝聚全民團結抗敵意志，確保本土防衛及安全。

蔡明憲強調，應強化台美軍事合作安全機制，共同即時有效處理台海危機，並建構台美日區域安全協防及合作機制，他也建請總統盡速召集國防改革會議，除國防部負責官員外，能擴大邀請民間學者及朝野立委共同參與。