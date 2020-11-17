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蔡英文頒褒揚令：朱冠甍無視己身瀕危　奮命駛離民宅

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▲▼殉職飛官朱冠甍告別式。（圖／記者楊漢聲攝）

▲殉職飛官朱冠甍告別式。（圖／記者楊漢聲攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

空軍台東志航基地10月29日清晨發生戰鬥機墜海事故，造成29歲飛官朱冠甍不幸殉職。蔡英文總統17日上午前往台東志航基地親頒褒揚令，表彰殉職空軍第七聯隊中校朱冠甍，對國家克盡職守的犧牲與貢獻。

蔡英文在公祭典禮中，首先頒發褒揚令，由朱冠甍遺孀陳俐君代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。

蔡英文在致詞時表示，上個月，冠甍在執行任務時因公殉職，令人感到非常的心痛不捨。她要代表全體國人表達對冠甍的追思，感謝他盡忠職守、守護國家安全。

蔡英文說，從冠甍和家人相處的點滴，可以知道他非常重視家庭。「我們失去的，不僅是一位孝順的兒子、貼心的丈夫、疼小孩的父親，也是優秀的軍官。這是國軍的損失，也是國家的損失。」

總統表示，冠甍從小就立志要當飛行員，朝向目標不斷努力，即便經歷艱辛的磨練，仍然堅持理想，終於成功圓夢，加入守護國家的行列。他是國軍弟兄姊妹的傑出同袍，也是年輕人築夢踏實的榜樣。

蔡英文提到，熱愛音樂的冠甍創作了一首名為《藍天》的歌曲。他唱著，「我想抓住藍天，所有夢想盡在眼前，背負多少的願，堅定我的信念，我想要抓住藍天，穿越千山和萬水，用盡生命的一切，守護青天白日的家園。」她要告訴冠甍，「你的歌曲，你的志願，空軍的弟兄都會傳承下去。 」

蔡英文希望，現在冠甍雖然不在的身邊，但他的精神不會離開我們。她知道，國軍弟兄姊妹們都非常難過，盼大家記得冠甍的信念與精神。

總統強調，中華民國國軍為了守護國家安全，不怕辛苦、不怕難。全體國軍弟兄姊妹，務必要把悲傷化為力量，繼續堅守崗位，這才是懷念冠甍最好的方式。再次代表國人感謝冠甍，大家都以他為榮。「冠甍，你的任務結束了，謝謝你。」

總統褒揚令全文：

空軍第七飛行訓練聯隊第七戰術戰鬥機大隊第四十四戰術戰鬥機中隊中校作戰官朱冠甍，瑋質雋秀，鯁毅軒昂。少承忠孝庭訓，慕從戎旃，爰投身空軍官校，復入空軍航空技術學院情報軍官班、空軍官校作戰參謀軍官班研修，礱磨淬勉，壯志凌霄。歷任戰鬥機中隊戰鬥機飛行官、作戰科情報官等職，迭預飛行戰技演訓，厚實戍衛守護能量；克盡偵察巡航重責，捍禦東臺領空安全，兢恪殫誠，益抒貞固，曾獲楷模乙種二等獎章佳譽。詎意民國一○九年十月二十九日，銜奉秉執空中基本攻防戰術操練，肩負國家防空識別區東部警戒任務，有效遏阻敵機侵擾情蒐，孰料起飛遭遇發動機異常事故，力圖爬升高度未果，無視己身瀕危，奮命駛離民宅，及至臺東外海緊急跳傘，迺不幸因公殉職。嗣獲追晉空軍中校暨追頒忠勇勳章殊榮，俠骨丹心，踐義體仁；英幹標矩，楷範足式。應予明令褒揚，用彰勤藎。
 

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