「一球一球去投」　蔡英文：面對挑戰要沉著冷靜、保持信心

▲蔡英文為小英盃壘球賽開球。（圖／總統府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文15日出席「小英盃慢速壘球錦標賽」開幕典禮。蔡英文致詞時引述棒球好手王建民與陳金鋒的名言，她表示，台灣面對疫情、經濟，或國際局勢變化等挑戰時，只要沉著冷靜、保持信心，一球一球去投，就可以發揮最好的實力。

蔡英文在台北市小英之友會總會長陳茂仁、全國小英之友會召集人顏志發、國策顧問張秋海、慢壘協會理事長吳高興等陪同，出席「小英盃慢速壘球錦標賽開幕典禮」，並為球賽開球。小英盃慢速壘球錦標賽自2013年開始舉辦，今年更有250隊報名參加，可見蔡英文在球員與慢壘界的高人氣。

蔡英文致詞時表示，很高興在現場看到這麼多的好朋友來參加小英盃慢速壘球賽，這是第八年、第八屆的小英盃慢速壘球賽，記得第一屆是在2013年，第一次就有166隊參加，非常感謝小英之友會，一年又一年持續地舉辦慢速壘球賽，讓大家可以歡聚在一起。

蔡英文指出，今年確實是充滿挑戰的一年，但小英盃慢壘可以繼續舉辦，讓大家快樂打球、歡喜聚會，這一切都是因為台灣防疫的成功，台灣防疫的成績，值得大家共同來珍惜，就像棒球、壘球比賽一樣，好成績不是一、兩位球員的功勞，而是包括球員、教練，以及在場邊的啦啦隊，都發揮團隊精神，才能夠一起達成，每一個人認真防疫，才能有今天的比賽。

蔡英文提到，相信大家都聽過很多棒球選手的名言或座右銘，像王建民就說過「一球一球投」，陳金鋒說「球來就打」，其實，台灣面對各種挑戰時，也是這樣，不管是疫情、經濟，還是國際局勢的變化，只要沉著冷靜、保持信心，一球一球去投，就可以發揮最好的實力，等一下她就要來幫這一屆的比賽開球，希望大家享受這次的比賽，比賽完了要更團結為台灣打拚。