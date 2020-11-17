蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

▲總統蔡英文於今年國慶日發表演說。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）在本月（15）日正式簽署，會員國除東協10國外，還有中、日、韓、紐、澳等5國加入。國民黨主席江啟臣今（17日）表示，2016年總統蔡英文就職時承諾「帶領台灣加入RCEP」，現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」，告訴全民RCEP對我國經濟影響不大，甚至是甩鍋給國民黨，他痛批「不想負責就不要執政！」

江啟臣表示，RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾20億人口，占全球GDP約30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協定。台灣作為開放經濟體，RCEP中扮演關鍵地位的中國大陸與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，可以預見經濟必然遭受衝擊。

江啟臣指出，加入RCEP過去一直是蔡政府的執政目標，蔡政府現在改口說RCEP不重要，是在告訴全國民眾，過去5年蔡政府花的人力、物力與政府預算，是在帶領台灣加入一個不重要的經濟協定嗎？

「總統失信於民，就是事實」，江啟臣抨擊，民進黨要執政就是要為政見跳票付出代價，就是要為政見跳票負起責任。不想負責就不要執政！