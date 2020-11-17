　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼109年國慶大會,蔡英文總統發表國慶演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於今年國慶日發表演說。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP）在本月（15）日正式簽署，會員國除東協10國外，還有中、日、韓、紐、澳等5國加入。國民黨主席江啟臣今（17日）表示，2016年總統蔡英文就職時承諾「帶領台灣加入RCEP」，現在RCEP將我國排除在外，政府又開始「做圖」，告訴全民RCEP對我國經濟影響不大，甚至是甩鍋給國民黨，他痛批「不想負責就不要執政！」

江啟臣表示，RCEP涵蓋的自貿區橫跨15個國家逾20億人口，占全球GDP約30%，以GDP而言，將是全球最大的貿易協定。台灣作為開放經濟體，RCEP中扮演關鍵地位的中國大陸與東協，又分別是台灣前二大主要出口國家或地區，台灣被排除在RCEP之外，可以預見經濟必然遭受衝擊。

江啟臣指出，加入RCEP過去一直是蔡政府的執政目標，蔡政府現在改口說RCEP不重要，是在告訴全國民眾，過去5年蔡政府花的人力、物力與政府預算，是在帶領台灣加入一個不重要的經濟協定嗎？

「總統失信於民，就是事實」，江啟臣抨擊，民進黨要執政就是要為政見跳票付出代價，就是要為政見跳票負起責任。不想負責就不要執政！

ET快訊
快訊／台積電再創新高「飆破500元」！台股漲逾200點
22歲陸護理師拒男友求歡　隔天「冷藏豬肉」多個洞：三觀崩了
台大五姬現況曝光獨缺一　「法律蓮」人氣最高！網刷一排力挺
穿緊身OL裝上課！24歲正妹陸師「形狀全露」　學生看呆家長崩
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌！　負評狂升1.5倍

丁怡銘臉書PO「洗白文」遭打臉！17hrs悄悄刪文…網灌爆朝聖

「刑事局基本上是垮了」　陳揮文：總統府駭客案半年破不了

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈　「府院黨→中央廚房→側翼」

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

莫德納新冠疫苗「-20℃就能保存」　莊人祥：引進可能性更高

國民黨改蔡英文這句話　諷丁怡銘「升官發財請走此路」

王定宇肯定丁怡銘「犯錯後態度」　反批國民黨造假指控沒歉意

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

蔣萬安戰北市踩雷！踏出選區「藍大咖不開心」　議會內戰開打

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌！　負評狂升1.5倍

丁怡銘臉書PO「洗白文」遭打臉！17hrs悄悄刪文…網灌爆朝聖

「刑事局基本上是垮了」　陳揮文：總統府駭客案半年破不了

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈　「府院黨→中央廚房→側翼」

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

莫德納新冠疫苗「-20℃就能保存」　莊人祥：引進可能性更高

國民黨改蔡英文這句話　諷丁怡銘「升官發財請走此路」

王定宇肯定丁怡銘「犯錯後態度」　反批國民黨造假指控沒歉意

5個最容易被忽視的跑步小知識！流汗少也要及時補水

股匯同樂！新台幣大升逾3角　來到28.5元

台積電開盤大漲18元、來到502元　市值破13.4兆

速霸陸借用TOYOTA底盤平台做電動休旅　Evoltis預計2025年問世

蔡英文RCEP政見跳票　國民黨：又開始「做圖」稱影響不大了

中職／胡金龍留言打爆換洪總　富邦明年繼續再冷凍

快訊／台積電再創新高！跳空「飆破500元」　帶動台股同步創紀錄

精選「2間網美級飯店」一泊二食6,000元起！年終來趟輕奢華小旅行

「日本第一渣男」近藤真彥認搞不倫5年！　無限期中斷演藝活動

Ella官方照「修圖狂磨皮」變假臉！未P高清對比曝　網傻眼：妳哪位

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

丁怡銘PO「洗白文」遭打臉　17hrs刪文了

丁怡銘「牛肉麵之亂」蘇貞昌民調雪崩暴跌

周玉蔻挺丁！砲皇家牛肉麵：拒吃　網聲援蔻姐

「刑事局垮了」　陳揮文：駭客案破不了

刑事局不敢辦丁怡銘？　陳揮文：局長是蘇貞昌的人

圖／時力曝網軍一條龍產業鏈

牛肉麵老闆出面稱「沒傳簡訊給發言人」　丁怡銘回應了

中共擁有台主權？蔡正元：只剩一辦法

蔣萬安戰北市踩雷　踏出選區「藍大咖不開心」

萊劑0.001ppm等於未檢出　網：文組不意外

莫德納疫苗僅需-20℃！莊人祥：引進可能性更高

台大輕生案受矚　賴品妤「送暖」

今年最大宗教嘉年華「萬華大鬧熱」來了！

政院供圖卡給民進黨團　綠委坦言：立委學養不高…

更多熱門

相關新聞

他指台灣不符合RCEP資格！遭律師打臉

他指台灣不符合RCEP資格！遭律師打臉

亞太15國日前正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），15個成員國裡享有關稅優惠，移除貿易壁壘，而台灣沒被列入其中，貿易關係恐面臨更大的挑戰。對此，律師葉慶元憂心忡忡表示，當區域內其他主要的貿易夥伴互相合作，以外貿立國的台灣卻被排除在外，「未來將如何繼續推動貿易？」

蔡英文跟民主黨眾議員越洋通話　邀他再訪台感受台灣美好

蔡英文跟民主黨眾議員越洋通話　邀他再訪台感受台灣美好

RCEP談判8年終於簽署！　陸外交部：重要里程碑

RCEP談判8年終於簽署！　陸外交部：重要里程碑

15國RCEP衝擊台廠　藍綠立委要求：經濟部一個月內提出專案報告

15國RCEP衝擊台廠　藍綠立委要求：經濟部一個月內提出專案報告

快訊／江啟臣再爆：丁怡銘將率小編進駐新辦公室

快訊／江啟臣再爆：丁怡銘將率小編進駐新辦公室

關鍵字：

RCEP蔡英文江啟臣

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

李燕「斷食3天」瘦一圈

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

胡金龍明年跟今年一樣 可尋找球隊

王剛砸碎2億古董！忍8年首吐真相

「反骨男孩」又有成員退出了！

聽不懂「熊電」！內行曝：南部老一輩才懂

更多

最夯影音

更多
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽
花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面