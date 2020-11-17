不放過環保署長！環團「秋鬥」遊行擴大集結要張子敬下台

▲環保團體開記者會要環保署長張子敬下台。（圖／李建誠提供）

記者許展溢／台北報導

民間團體22日將舉行反萊豬的「秋鬥」遊行，環保團體今（17日）開記者會響應並表示，秋鬥不只成為美國萊豬進口爭議的民怨出口，關注空汙、氣候危機、生態、藻礁保存、開發環評和水資源保育等議題的北中南環團，也要在當天擴大集結，一致訴求環保署署長張子敬下台。

台健空盟理事長葉光芃認為，張子敬橫跨民進黨和國民黨執政近12年間，以現任環保署副署長，連續擔任台電常務董事，但是依法公務員在職務上對事業機構有直接監督關係者，不得兼任其董監事職務。還拿11年前修訂的環評旁聽要點，禁止環團直播，是張子敬傷民主的作為。且空品標準修正及溫管修法至今雙雙延宕等一連串問題，都是在「殺地球、傷民主、反進步、害健康」。

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彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，張子敬上任後力推新增焚化爐，彰濱工業區豐堉公司新增焚化爐與事業廢棄物掩埋場，依環境影響評估施行細則第19條規定附表二之規定，新增焚化爐或事業廢棄物掩埋場應進入二階環評，但是環保署未將此開發案進入二階環評，小組只審三次，於今年5月第375次委員會通過環評。同時本會在小組會議與大會都被禁止，資訊不公開，連審查都不公正。

▲吳慧君表示，全台有44個環保團體與自救會加入聯署反對張子敬續任署長。（圖／記者屠惠剛攝）

彰化環保聯盟執行秘書吳慧君提到，環團之前發起反對張子敬續任環保署長聯署，開啟連署僅一週，全台有44個環保團體與自救會加入聯署。聯署的環保團體對於許多重大爭議開發案在張子敬任內快速審查通過、環評修法停擺、鼓勵興建焚化爐政策及公民參與倒退都相當不滿。

桃園在地聯盟召集人潘忠政指出，今年3月28日，大潭藻礁受到三接工作船擱淺刨除將近0.6公頃、厚度近50公分的藻礁，如此嚴重的破壞行為，依照環評書的承諾，應該要有罰則處置，但是在環保署自願當經濟部的環保科之後，所有的懲處都沒下文了。會有這樣的結果，就是因為有個沒擔當的署長在位的關係。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠則呼籲張子敬應自動請辭，記者會最後也和各環團代表喊出「張子敬不下台，就是行政院長蘇貞昌包庇張子敬，蘇貞昌就是真黑手」、「張子敬不下台，蘇貞昌就下台」等口號。