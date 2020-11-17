環球時報點名！ 「蘇貞昌是首名台獨頑固分子」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

大陸中心／綜合報導

據港媒《大公報》15日揭露，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對其採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據《反分裂國家法》及《刑法》、《國家安全法》繩之以法，終身追責。大陸官媒《環球時報》16日發表社評誇讚「台獨頑固分子清單體現歷史的正義」，文章更直接點名行政院長蘇貞昌。

大陸官媒《環球時報》16日發表社評表示，高度支持這一清單的制定。社評稱，眾所周知，在過去幾年裡，「島內」的台獨勢力日趨猖獗，他們不斷煽動民粹情緒，勾連外部勢力，加緊推動台獨分裂，一些勢力還企圖操弄修憲、制憲、公投，嘗試推動法理台獨，這一切對大陸維護國家主權和領土完整這一底線形成了公然挑戰。

文章直言，制定台獨頑固分子清單是打擊、遏制台獨分裂勢力的重要舉措，是大陸絕不容忍分裂國家行徑的明確意志宣示，「島內蘇貞昌之流的惡劣台獨表現早已世人皆知，他們近期修憲謀獨的策略在島內外被廣泛識破，制定清單，就是對這些台獨頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警告。」

社評稱，不僅「反分裂國家法」、「刑法」、「國家安全法」都設有分裂國家罪，台獨頑固分子是當前犯下這一罪行的首惡群體，「制定台獨頑固分子清單將對這個首惡群體形成巨大震懾，這個清單不是空洞威脅，尤其是它將終身追責。」

「入清單者將被依法制裁，還可能被追究刑事責任，意味著他們將再也不能踏上港澳和大陸的土地，竄訪其他國家也將變成危險之旅，」社評稱，台獨分子及其金主等主要支持者休要存僥倖心理，以為隔著海峽、又有個別國家的保護，他們就可以為所欲為了，往前看，這一灣海峽很淺，根本擋不住來自大陸的「正義懲罰」，他們的命運充滿變數，正所謂別看「今日鬧得歡，小心日後拉清單」。

社評稱，歷史將看到，會有一批台獨頑固分子遭到嚴厲制裁，還有一批他們當中的人最終被押上審判台，或許還有其中一些人被消滅；中國絕不會允許自己的台灣分裂出去，那些極端分子對國家和人民犯下的罪行是他們遲早要還的一筆帳。

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