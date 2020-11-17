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「中國發展已追上清朝康雍乾盛世」　台派：台灣為何比不上人家？

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▲北京故宮博物院。（圖／CFP）

▲北京故宮。（圖／CFP）

文／中評社

今日出席台灣南社舉辦「美國大選後之台美中未來關係展望座談會」的成功大學法律系教授許忠信表示，當前中國發展已追上歷史上的清朝盛世康雍乾，中國高鐵長度足以繞地球一圈達四萬多公里。「台灣人要客觀面對中國的崛起」，不管是什麼黨，只要是人才都該出來幫台灣做事。

許忠信還說，台灣社會近期熱衷美國重政治，甚至比美國人還緊張、關心，但美國都是用自己的國家利益在考量其外交政策，台派支持者無需過度緊張美國由特朗普或拜登當選。「任何政治人物或政黨都不可靠」，現在對台灣最重要的就是建立制度、厚植實力、把經濟處理好。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮點燈。（圖／資料照／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

觀察台灣社會近期熱衷美國大選與關注度，許忠信說，很多台灣人看待美國大選比美國人還緊張，但他認為其實無需這麼緊張，因為政治人物不可信、政黨亦不可靠。美國大選過後，短期對台灣會有影響，但長期台灣必須厚植自己的實力，我們沒有必要去激怒美國，此時要跟中國對抗，會被美國當棋子，特朗普的政策考慮的是美國的國家利益。

許忠信說，面對強大的中國，台灣必須仰賴“兩海”充當競爭力，第一個“海”是太平洋，夠過國際貿易與世界各國、經濟體連結，讓台灣的影響力擴散；第二個“海”是“腦海”，台灣孩子的研發與創造能力數一數二，台灣有經濟當基礎，台積電靠的也是這個腦海，尤其商標專利、著作權等又跟有型商品結合度頗高，這些都要好好發揮運用。

許忠信表示，中國的經濟快速成長是事實，連二線城市都已經崛起，上海陸家嘴更是金融中心，每天有超多專利、技術與金融在那邊交易，讓中國更強大繁榮。反觀台灣為何比不上人家，必須誠實看到這些事實。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮點燈。（圖／資料照／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

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