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學者「川普想幹大事」：台美建交急轉彎　預言不排除跟北韓和解

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▲川普自爆「不禿頭」秘訣。（圖／達志影像／美聯社）▲74歲的川普髮量還是很茂密。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中評社

距離11月3日美國大選剩約1個月，是否可能出現“十月驚奇”？中興大學國際政治研究所副教授譚偉恩向中評社分析可能劇本，他認為，美國內政混亂，朗普在內政議題無計可施，只能對外尋求著力點，最有可能的方式就是加大力道反中，而與反中策略有關的因素，台灣可能捲進去要小心因應。此外，美國也不無可能宣布與朝鮮和解，踩進中國後門。

譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，曾任中國文化大學推廣部講師、國際飢饉減緩組織亞洲區推廣組志工等職，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。

除了台灣牌之外，譚偉恩認為，特朗普也可能選擇在中國重視的朝鮮半島問題下工夫，最大驚奇或許有可能直接宣布與朝鮮和解，直接踩中國的後門，跨出比中國大陸更大膽的一步，這不無可能。美國務卿彭佩奧近日表態，有意與北韓再度啟動無核化談判，並傳出朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正有可能在今年10月訪問美國。特朗普政府可能藉由穩定定朝半島問題，獲取聲望。

譚偉恩指出，特朗普先前因為居中協調，讓以色列與阿拉伯聯合大公國達成協議，宣布兩國關係正常化，而獲得2021年諾貝爾和平獎提名，對照朝鮮半島議題，絕對是特朗普有可能出手的目標之一，尤其在內政議題無計可施的狀態下，特朗普會盡力在外發揮美國影響力，透過外部力量反彈刺激其境內聲勢。

“十月驚奇”（October　Surprise）是美國選舉的術語，是指足以撼動選情的突發事件，由於美國大選都在11月初，越接近投票日，就越可能有“震撼彈”爆出，因而流傳此說法。本屆大選，現任者特朗普近期民調持續落後民主黨對手拜登，外界關注，特朗普可能使出殺手鐧製造十月驚奇，轉移焦點，翻轉選情。

分析本屆美大選“十月驚奇”可能劇本，譚偉恩表示，過去十月驚奇比較著墨在境內議題或是候選人本身的爭議事件，涉外議題較少，不過今年，美國境內因為新冠肺炎疫情失控、經濟重創，甚至種族衝突、階級矛盾問題嚴重，境內議題已被挑戰者拜登撿到槍，特朗普力保連任，只好利用執政優勢對外使力，將不利於選情的境內焦點轉移出去。

譚偉恩指出，特朗普想在美國國內發動足以提振選情的籌碼非常少，除非新冠肺炎疫苗能夠在大選前研發成功，特朗普或許有機會打出“疫苗牌”，拉升選民好感度。或是拜登陣營出現重大把柄，可供強力打擊，否則特朗普想透過國內議題來為選情加分，實屬不易。

因此可以發現，特朗普政府近期對外動作頻頻，譚偉恩認為，境外事務會是特朗普發動十月驚奇的最佳場域，最有可能的就是，將“反中牌”發揮到極致，不過所謂的“極致”，並不會達到爆發熱戰衝突的程度，否則對特朗普而言只會弄巧成拙。

譚偉恩說，特朗普接下來對中國大陸會持續加壓，做到讓美國民眾有感，但卻不至於爆發衝突的程度，因為特朗普必須將反中對美國有利的形象做出來，而假如特朗普因為反中挑起熱戰衝突，只會造成反效果，因此踩踏北京紅線的事情，特朗普政府都會避免。所以包括外界討論的“台美建交”、“南海熱戰”等情境，他認為，均不可能發生。

但加壓是必然的，譚偉恩認為，特朗普政府10月變相召回駐華大使，會是開端，接下來，特朗普政府會用盡所有可用於反中的因素，“台灣牌”當然也不例外，可以發現，當美國政府釋出駐華大使返美的消息當下，美國務次卿柯拉克（Keith　Krach）正好訪台，有意無意釋放出美台關係升級、美中關係疏離的訊號。

而美次卿柯拉克訪台，無非是台美之間促成經貿合作的象徵，譚偉恩研判，順著此脈絡來看，特朗普要將台灣牌效益極大化，又不能挑起熱戰衝突，最大的驚奇或許是宣布台美達成“框架性質”的雙邊貿易協定，進而達到反中效果，同時也向美國民眾傳遞此貿易協定對美國的好處，尤其在台灣已宣布進口瘦肉精美豬，特朗普更有籌碼在這方面營造美國獲得利多的氛圍。

但譚偉恩強調，特朗普假如運用行政權力，急切與台灣達成經貿協定，也絕對是一個高度模糊的架構性協定，因為台美要達成BTA或是FTA，相關貿易談判是非常細節的東西，不可能在一個月之內談妥，所以特朗普若要出手，也只能是非常模糊性的框架協議。　

這方面台灣就要有所警覺，譚偉恩說，因為接下來的貿易協定具體的內容規範，取決於特朗普連任與否，假設特朗普落選，該框架協議可能隨之落空，而連任了，台灣能否在協議談判獲取利益，還是未知數。另外台灣則可能要面臨中國大陸的經貿壓縮等風險，都是台灣所需要面對的可能挑戰。　

 

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