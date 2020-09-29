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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

共機頻擾「真正原因」曝！專家揭三部曲目的　2空域等於門口繞一下

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▲▼共機運8反潛機。（圖／國防部提供）

▲共機運8反潛機。（圖／國防部提供）

文／中評社

針對大陸戰機頻繁進入台灣西南防空識別區，又以運8反潛機次數最多。中國國民黨桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，說明大陸早就摸透台灣戰略部署，往西南飛除了進出巴士海峽之外，這裡是台灣潛艦伏擊區，多走西南空域就摸透高屏地區，這裡是反潛與偵潛的重要海空域。

黃敬平，1973年生，文化大學中國大陸研究所碩士，曾任媒體記者、“立委”助理，2018年市議員選舉高票連任，完成二連霸，他也是知名電視名嘴，經常上談話性節目，原本是桃園唯一的中常委，日前為了挺黃國園黨部主委于北辰遭解職，請辭抗議獲准。

根據台“國防部”近期公布大陸戰機擾台的資料顯示，從本月16日起至24日止共有46架次近台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次

黃敬平過去擔任媒體記者，主跑軍事線，他表示，歸納整理會發現，現在大陸戰機進入台灣防空識別區，一個西南，一個東北，一個是台灣的尾，一個是台灣的頭，一旦發生台海戰事，台灣海峽空防第一線已經移動澎湖，東北很重要，因為涵蓋北北基，甚至桃竹苗，新竹樂山基地的雷達，空軍防空作戰司令部都在這裡面。

▲▼國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

▲國防部證實，共機越過台海中線，我軍升空載彈攔截驅離。（圖／國防部提供）

黃敬平說，大陸戰機往台灣東北出去，走宮古海峽，是解放軍出第一島鏈的要道，通常飛空域跟走海域，兩者都是一致，也接近台灣政治經濟重心，往西南飛除了進出巴士海峽之外，這裡是台灣潛艦伏擊區，也就是解放區進入南海，台灣派潛艦待命。

黃敬平說，運8就是反潛機，台灣潛艦大本營是在高雄左營，不是蘇澳、不是基隆與澎湖，目前台灣只有四艘潛艦，對於大陸根本不足為懼，兩艘還是訓練型，不過台灣西南是潛艦伏擊區，美軍潛艦也會走，大陸頻繁派戰機來這裡飛，就是熟悉這裡的海空域位置，這說明大陸早就摸清楚台灣相關基地位置特性與軍事戰略部署。

黃敬平解釋，只要看看空軍岡山官校、屏東海軍陸戰隊基地、屏東空軍基地第六聯隊，都部署在高屏地，就知道為何我們天干機、電子作戰機都放在南部，為何不放在台北松山機場？為何不放台中清泉崗？為何不放台南或嘉義？C130運輸機聯隊為何是在屏東？因為這裡是反潛與偵潛的重要海空域。

他不諱言，大陸戰機頻繁進入西南區域，說明早就知道台灣電子作戰大本營在屏東，飛越屏東飛、台東折返，跟台東有台東石子山的志航空軍基地以及花蓮佳山基地，從蘭嶼、綠島飛回來，等於“門口繞一下”，熟悉作戰模式。

黃敬平認為，這也是戰術意涵，頻率與強度會讓敵人鬆懈，長久會麻痺，過去大陸戰機是“繞台”，繞台灣一圈，現在是台灣頭、台灣尾不斷進入，就是“擾台”，如果不幸走到台海戰爭，就知道怎樣封鎖台灣，就是“封台”，這就是三部曲。

他說，大陸知道台灣的戰略部署，屏東又是電子作戰及運輸機大本營，多走西南空域就摸透高屏地區，台灣勢必要加強軍事防空與準備，台美長久都有軍事情報交流，台灣西南海空域等於是進出南海的門口，更要嚴守把關。
 

 

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